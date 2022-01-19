https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768596111.html

СК начал проверку после ложных сообщений о минировании школ в Волгограде

СК начал проверку после ложных сообщений о минировании школ в Волгограде - РИА Новости, 19.01.2022

СК начал проверку после ложных сообщений о минировании школ в Волгограде

СК начал проверку после сообщений о "минировании" школ и госучреждений в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:11

2022-01-19T17:11

2022-01-19T17:11

происшествия

красноармейский район

дзержинский

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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ВОЛГОГРАД, 19 янв - РИА Новости. СК начал проверку после сообщений о "минировании" школ и госучреждений в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУСК РФ."Девятнадцатого января 2022 года... следственными органами СКР по области организована доследственная проверка по факту ложных сообщений о минировании... на территории города Волгоград образовательных и иных государственных учреждений", - сообщили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, на данный момент все детские сады и школы работают в обычном режиме, кроме двух школ в Дзержинском и Красноармейском районах.Ни мэрия, ни СК не сообщили количество школ и учреждений, которые получили такие сообщения.

https://ria.ru/20220119/gosduma-1768509972.html

красноармейский район

дзержинский

россия

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происшествия, красноармейский район, дзержинский, следственный комитет россии (ск рф), россия, ложные сообщения о минировании зданий