https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768549357.html
Угроза взрыва в Керченском политехническом колледже не подтвердилась
Угроза взрыва в Керченском политехническом колледже не подтвердилась - РИА Новости, 19.01.2022
Угроза взрыва в Керченском политехническом колледже не подтвердилась
Информация о "минировании" Керченского политехнического колледжа оказалась ложной, сообщили РИА Новости в МВД Крыма после проверки. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:19
2022-01-19T14:19
2022-01-19T14:20
происшествия
республика крым
керчь
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Информация о "минировании" Керченского политехнического колледжа оказалась ложной, сообщили РИА Новости в МВД Крыма после проверки.Ранее в минобразования республики РИА Новости сообщили, что студенты колледжа эвакуированы из-за сообщения о "минировании"."В настоящее время проверка завершена. Предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружено", - сообщили в МВД.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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РИА Новости
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происшествия, республика крым, керчь, россия, ложные сообщения о минировании зданий
14:19 19.01.2022 (обновлено: 14:20 19.01.2022)
Угроза взрыва в Керченском политехническом колледже не подтвердилась
Информация о минировании политехнического колледжа в Керчи оказалась ложной