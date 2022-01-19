https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768519574.html
Около 500 учебных заведений в ЦФО получили сообщения о "минировании"
Около 500 учебных заведений в ЦФО получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 19.01.2022
Около 500 учебных заведений в ЦФО получили сообщения о "минировании"
Почти полтысячи школ и вузов в Центральном федеральном округе получили анонимные предупреждения об угрозе взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:49
2022-01-19T11:49
2022-01-19T13:19
центральный фо
происшествия
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Почти полтысячи школ и вузов в Центральном федеральном округе получили анонимные предупреждения об угрозе взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступили угрозы "минирования" в адрес порядка 500 учебных заведений в ЦФО", — сказал собеседник агентства, добавив, что это не коснулось Москвы. По его словам, специалисты проводят проверки.В последние дни в России поднялась очередная волна анонимных сообщений о заложенных бомбах. Только сегодня их получили школы, детские сады, вузы, больницы на Сахалине, в Новосибирске, Красноярске, Керчи. В некоторых случаях людей эвакуировали. Силовики проводят проверки.По всей стране массовые рассылки угроз отмечаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220117/minirovanie-1768176096.html
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центральный фо, происшествия, россия, ложные сообщения о минировании зданий
11:49 19.01.2022 (обновлено: 13:19 19.01.2022)
Около 500 учебных заведений в ЦФО получили сообщения о "минировании"
В Центральном ФО проверяют около 500 учебных заведений по сообщениям о "минировании"