https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768519574.html

Около 500 учебных заведений в ЦФО получили сообщения о "минировании"

Около 500 учебных заведений в ЦФО получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 19.01.2022

Около 500 учебных заведений в ЦФО получили сообщения о "минировании"

Почти полтысячи школ и вузов в Центральном федеральном округе получили анонимные предупреждения об угрозе взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:49

2022-01-19T11:49

2022-01-19T13:19

центральный фо

происшествия

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Почти полтысячи школ и вузов в Центральном федеральном округе получили анонимные предупреждения об угрозе взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступили угрозы "минирования" в адрес порядка 500 учебных заведений в ЦФО", — сказал собеседник агентства, добавив, что это не коснулось Москвы. По его словам, специалисты проводят проверки.В последние дни в России поднялась очередная волна анонимных сообщений о заложенных бомбах. Только сегодня их получили школы, детские сады, вузы, больницы на Сахалине, в Новосибирске, Красноярске, Керчи. В некоторых случаях людей эвакуировали. Силовики проводят проверки.По всей стране массовые рассылки угроз отмечаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220117/minirovanie-1768176096.html

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центральный фо, происшествия, россия, ложные сообщения о минировании зданий