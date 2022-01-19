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В Новосибирске проверяют школы и вузы из-за сообщений о "минировании"
В Новосибирске проверяют школы и вузы из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 19.01.2022
В Новосибирске проверяют школы и вузы из-за сообщений о "минировании"
Правоохранительные органы в Новосибирске в среду в связи с поступившими сообщениями о "минировании" кроме школ проверяют детские сады и вузы, сообщило областное РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:42
2022-01-19T10:42
происшествия
новосибирская область
новосибирск
ложные сообщения о минировании зданий
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске в среду в связи с поступившими сообщениями о "минировании" кроме школ проверяют детские сады и вузы, сообщило областное правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона.Ранее сообщалось, что утром в среду сообщения о "минировании" получили ряд школ Новосибирска и Новосибирской области."Как сообщили в антитеррористической комиссии Новосибирской области, в перечень объектов, проверяемых по фактам сообщений о минировании, поступивших 19 января 2022 года, включен ряд детских садов и высших учебных заведений города Новосибирска", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что специальные службы продолжают обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. По мере завершения проверок организации приступают к работе в обычном режиме."По результатам уже завершенных проверок угроз здоровью и жизни граждан не выявлено, по всем признакам поступающие сообщения носят заведомо ложный характер", - отметили в аппарате.Власти напоминают о необходимости сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, ложные сообщения о минировании зданий
10:42 19.01.2022
 
В Новосибирске проверяют школы и вузы из-за сообщений о "минировании"

В Новосибирске проверяют детские сады, школы и вузы из-за сообщений об угрозе минирования

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске в среду в связи с поступившими сообщениями о "минировании" кроме школ проверяют детские сады и вузы, сообщило областное правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона.
Ранее сообщалось, что утром в среду сообщения о "минировании" получили ряд школ Новосибирска и Новосибирской области.
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"Как сообщили в антитеррористической комиссии Новосибирской области, в перечень объектов, проверяемых по фактам сообщений о минировании, поступивших 19 января 2022 года, включен ряд детских садов и высших учебных заведений города Новосибирска", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что специальные службы продолжают обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. По мере завершения проверок организации приступают к работе в обычном режиме.
"По результатам уже завершенных проверок угроз здоровью и жизни граждан не выявлено, по всем признакам поступающие сообщения носят заведомо ложный характер", - отметили в аппарате.
Власти напоминают о необходимости сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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