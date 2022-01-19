https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768502951.html

В Новосибирске проверяют школы и вузы из-за сообщений о "минировании"

В Новосибирске проверяют школы и вузы из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 19.01.2022

В Новосибирске проверяют школы и вузы из-за сообщений о "минировании"

Правоохранительные органы в Новосибирске в среду в связи с поступившими сообщениями о "минировании" кроме школ проверяют детские сады и вузы, сообщило областное РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:42

2022-01-19T10:42

2022-01-19T10:42

происшествия

новосибирская область

новосибирск

ложные сообщения о минировании зданий

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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске в среду в связи с поступившими сообщениями о "минировании" кроме школ проверяют детские сады и вузы, сообщило областное правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона.Ранее сообщалось, что утром в среду сообщения о "минировании" получили ряд школ Новосибирска и Новосибирской области."Как сообщили в антитеррористической комиссии Новосибирской области, в перечень объектов, проверяемых по фактам сообщений о минировании, поступивших 19 января 2022 года, включен ряд детских садов и высших учебных заведений города Новосибирска", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что специальные службы продолжают обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. По мере завершения проверок организации приступают к работе в обычном режиме."По результатам уже завершенных проверок угроз здоровью и жизни граждан не выявлено, по всем признакам поступающие сообщения носят заведомо ложный характер", - отметили в аппарате.Власти напоминают о необходимости сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

https://ria.ru/20220117/minirovanie-1768176096.html

новосибирская область

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, ложные сообщения о минировании зданий