https://ria.ru/20220119/milliardery-1768446146.html

Чумовые доходы. Богатейшие люди удвоили состояние за время пандемии

Чумовые доходы. Богатейшие люди удвоили состояние за время пандемии - РИА Новости, 19.01.2022

Чумовые доходы. Богатейшие люди удвоили состояние за время пандемии

Пока мир борется с экономической рецессией, интернет-предприниматели, главы модных домов и акционеры нефтяных компаний зарабатывают в два раза больше прежнего... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:10

марк цукерберг

билл гейтс

amazon.com, inc.

microsoft corporation

джефф безос

blue origin

tesla motors

врачи без границ

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Пока мир борется с экономической рецессией, интернет-предприниматели, главы модных домов и акционеры нефтяных компаний зарабатывают в два раза больше прежнего. Даже если тратить по миллиарду в день, им понадобятся годы, чтобы опустошить счета. Тем временем десятки миллионов человек оказались за чертой бедности и не могут позволить себе вакцину. О том, кто и почему кратно увеличил состояние, — в материале РИА Новости.Больше шансов умеретьО двойном росте капитала крупнейших бизнесменов сообщает отчет международной конфедерации благотворительных организаций Oxfam, ежегодно публикуемый в преддверии Давосского экономического форума. Его визитной карточкой стали броские заголовки. Нынешний — "Неравенство убивает".Список миллиардеров взяли из Forbes. Богатейшие люди мира — это Джефф Безос (Amazon) , Илон Маск (Tesla и SpaceX), Бернар Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy), Билл Гейтс (Microsoft), Марк Цукерберг (Meta, Facebook), инвестор Уоррен Баффет, Ларри Эллисон (Oracle), Ларри Пейдж и Сергей Брин (Google), Мукеш Амбани (нефтяная компания Reliance Industries).Их совокупный капитал во время пандемии вырос с 700 миллиардов до 1,5 триллиона долларов. Это больше, чем за предыдущие 12 лет после мирового финансового кризиса 2008-го. Не помешала и нынешняя рецессия, по мнению аналитиков, худшая со времен биржевого краха Уолл-стрит в 1929-м.По подсчетам Oxfam, каждые сутки с начала эпидемии в мире появлялся новый миллиардер, но более 160 миллионов человек в тот же период присоединились к тем, кто выживают за чертой бедности. В странах третьего мира это пятая часть населения.Такое неравенство можно назвать "экономическим насилием". Отчет Oxfam шокирует: от тяжелых бытовых условий ежедневно гибнут порядка 20 тысяч человек. У них попросту нет доступа к медицинскому обслуживанию, они голодают, становятся жертвами преступлений. В этом благотворители косвенно обвиняют миллиардеров.Но выход есть. Авторы исследования призывают к налоговым реформам, чтобы финансировать здравоохранение, прежде всего для производства вакцин. Эту отрасль контролируют крупные фармацевтические корпорации, и в Oxfam такую ситуацию считают "апартеидом". Один только прирост капитала Джеффа Безоса в пандемию мог бы оплатить прививки для всего человечества."У беднейших в некоторых странах в четыре раза больше шансов умереть от COVID-19, чем у богатейших. Во время второй волны пандемии вероятность погибнуть у бангладешца была в пять раз выше, чем у белого британца", — отмечают в документе.Деньги на иглеВсе эти магнаты делают деньги не на вакцинах. По крайней мере, в открытых источниках таких сведений нет.В минувшем году на первое место по богатству выходили то Маск, то Безос. Победил основатель SpaceX и Tesla, в марте за один день приумноживший капитал на рекордные 25 миллиардов долларов. Помогли аналитики New Street Research, повысив рекомендацию акциям Tesla до “покупать”. В космической гонке Безос пока уступает: ключевые контракты достаются в основном SpaceX, а не Blue Origin. Зато Amazon идет в рост — явно подыграла пандемия с онлайн-продажами.Именно хозяева крупных корпораций получают главную выгоду от государственного финансирования экономики в условиях коронакризиса.Конечно, зарабатывают и на вакцинах. В 2020-м главы фармацевтических компаний Moderna и BioNTech попали в список Forbes пятидесяти новых миллиардеров в сфере здравоохранения. Весной 2021-го движение The People's Vaccine Alliance указало в докладе: девять миллиардеров появились благодаря доходам от антиковидных прививок.Среди них четыре представителя Moderna, в том числе гендиректор Стефан Бансель, глава BioNTech Угур Шахин, СЕО испанской ROVI Хуан Лопес-Бельмонте и соучредители китайской CanSino Biologics. Компанию им может составить владелица 24 процентов акций Shenzhen Kangtai Biological Products Юань Липин.И, скорее всего, это только начало. По оценкам агентства Research&Markets, рынок биотехнологий, связанных с лечением COVID-19, к 2026-му увеличится на 18-25 процентов. Очевидно, инвесторы этого не упустят.Получается, все производство по-прежнему останется в руках нескольких игроков. Именно поэтому за отмену патентов на вакцины от коронавируса выступают ВОЗ и "Врачи без границ".Власть корпорацийВ октябре в США появился законопроект об увеличении налога с корпораций, заработавших больше миллиарда. По расчетам известного экономиста Габриэля Цукмана, автора исследований по офшорным зонам и уходу от налогов, этот закон принесет бюджету ощутимую прибавку. В частности, Илон Маск в ближайшие пять лет мог бы заплатить государству 50 миллиардов, а Джефф Безос — 44.Многие американцы поддержали эту инициативу. "Когда мы видим, как миллиардеры летают в космос для развлечения, а страна не может справиться с наводнениями, — это проблема", — высказался экономист Дэррик Гамильтон.Но даже если закон примут, а в США это быстро не бывает, он вряд ли сразу заработает в полную силу. СМИ уверены: миллиардеры будут уклоняться от налогов, переводя активы в более непрозрачные формы, например частные компании. А такие бизнес-холдинги, как SpaceX Маска или Blue Origin Безоса, просто не подпадают под действие этого закона.Сторонники налоговых реформ, в первую очередь сенатор Рон Уайден, предлагают штрафовать крупных акционеров за перевод активов в непубличные, но в законодательстве США такие механизмы не предусмотрены.Поэтому ничего не меняется, хотя в соцсетях миллиардерам и приходится отбиваться от нападок политиков. Так, в декабре сенатор Элизабет Уоррен — один из авторов нового законопроекта — обвинила в уклонении от налогов Илона Маска. Она призвала в твиттере: "Давайте пересмотрим сфальсифицированный налоговый кодекс, чтобы богатейший человек года перестал быть нахлебником". Маск ответил там же, указав, что он заплатит за год в бюджет больше, чем любой другой человек в истории США: ни много ни мало 11 миллиардов. Впрочем, пока неизвестно, заплатил ли.

https://ria.ru/20211102/dengi-1757271767.html

https://ria.ru/20211030/facebook-1756544775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марк цукерберг, билл гейтс, amazon.com, inc., microsoft corporation, джефф безос, blue origin, tesla motors, врачи без границ, илон маск