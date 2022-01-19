https://ria.ru/20220119/mikroavtobus-1768570334.html
В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет
В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет - РИА Новости, 19.01.2022
В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет
Микроавтобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе Герба-Омсукчан в Магаданской области, никто не пострадал, людей уже эвакуировали дорожники, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:35
2022-01-19T15:35
2022-01-19T15:35
происшествия
магаданская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg
МАГАДАН, 19 янв - РИА Новости. Микроавтобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе Герба-Омсукчан в Магаданской области, никто не пострадал, людей уже эвакуировали дорожники, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона."На восьмидесятом километре межмуниципальной автомобильной дороги "Герба – Омсукчан" произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого микроавтобус с 14 пассажирами совершил съезд в кювет с опрокидыванием. Подрядная организация "Ист Колыма" организовала эвакуацию пассажиров на базу дорожников. Пострадавших нет", - информирует ведомство.Отмечается, что министерство проверит организацию работы предприятий, осуществляющих коммерческие межмуниципальные перевозки.
https://ria.ru/20220119/dtp-1768481441.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c3d9befca56eee30ad1caae8ec3cf63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область
В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет
В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет, пострадавших нет