https://ria.ru/20220119/mikroavtobus-1768570334.html

В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет

В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет - РИА Новости, 19.01.2022

В Магаданской области микроавтобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет

Микроавтобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе Герба-Омсукчан в Магаданской области, никто не пострадал, людей уже эвакуировали дорожники, РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:35

2022-01-19T15:35

2022-01-19T15:35

происшествия

магаданская область

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МАГАДАН, 19 янв - РИА Новости. Микроавтобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе Герба-Омсукчан в Магаданской области, никто не пострадал, людей уже эвакуировали дорожники, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона."На восьмидесятом километре межмуниципальной автомобильной дороги "Герба – Омсукчан" произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого микроавтобус с 14 пассажирами совершил съезд в кювет с опрокидыванием. Подрядная организация "Ист Колыма" организовала эвакуацию пассажиров на базу дорожников. Пострадавших нет", - информирует ведомство.Отмечается, что министерство проверит организацию работы предприятий, осуществляющих коммерческие межмуниципальные перевозки.

https://ria.ru/20220119/dtp-1768481441.html

магаданская область

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происшествия, магаданская область