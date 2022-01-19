https://ria.ru/20220119/mid-1768549490.html

Рябков отреагировал на требования Запада о перемещении российских войск

Рябков отреагировал на требования Запада о перемещении российских войск - РИА Новости, 19.01.2022

Рябков отреагировал на требования Запада о перемещении российских войск

Россия не собирается вносить изменения в перемещение войск на своей территории под давлением извне, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:20

2022-01-19T14:20

2022-01-19T14:31

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия не собирается вносить изменения в перемещение войск на своей территории под давлением извне, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается американских требований "срочно отвести войска от границ с Украиной", то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", - сказал Рябков на мероприятии клуба "Валдай".

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

россия

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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия