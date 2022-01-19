https://ria.ru/20220119/mid-1768505657.html

Россия ждет письменного ответа по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Россия ждет письменного ответа по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 19.01.2022

Россия ждет письменного ответа по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Россия ждет от США письменного и конкретного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:53

2022-01-19T10:53

2022-01-19T10:53

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия ждет от США письменного и конкретного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы в качестве императивы определили необходимость получения от американской стороны письменных ответов, которые были бы не общего плана, а по каждому пункту. Соответственно вот такой у нас подход", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

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сша, москва, нато, совет россия-нато, мария захарова, россия