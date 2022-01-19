Россия ждет письменного ответа по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Россия ждет письменного ответа по гарантиям безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия ждет от США письменного и конкретного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы в качестве императивы определили необходимость получения от американской стороны письменных ответов, которые были бы не общего плана, а по каждому пункту. Соответственно вот такой у нас подход", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.