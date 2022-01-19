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Россия призвала США прекратить спекуляции на тему российской "агрессии"
Россия призвала США прекратить спекуляции на тему российской "агрессии" - РИА Новости, 19.01.2022
Россия призвала США прекратить спекуляции на тему российской "агрессии"
Россия призывает США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:22
2022-01-19T10:46
украина
сша
в мире
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия призывает США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С российской стороны прозвучало требование прекратить тиражировать, производить спекуляции относительно некой готовящейся российской агрессии", - сказала она в эфире программы "Полный контакт".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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украина, сша, в мире, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
10:22 19.01.2022 (обновлено: 10:46 19.01.2022)
 
Россия призвала США прекратить спекуляции на тему российской "агрессии"

Россия призвала США прекратить спекуляции о российской "агрессии" в отношении Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия призывает США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С российской стороны прозвучало требование прекратить тиражировать, производить спекуляции относительно некой готовящейся российской агрессии", - сказала она в эфире программы "Полный контакт".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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