https://ria.ru/20220119/merkel-1768480381.html

Меркель предложили работу в ООН, сообщило DPA

Меркель предложили работу в ООН, сообщило DPA - РИА Новости, 19.01.2022

Меркель предложили работу в ООН, сообщило DPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:17

2022-01-19T07:17

2022-01-19T07:17

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берлин (город)

оон

германия

ангела меркель

антониу гутерреш

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в ООН.Как сообщается, Гутерреш направил предложение Меркель в письме, ответа пока не последовало. Однако в самой организации считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе, пишет агентство.Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.

https://ria.ru/20211225/merkel-1765480066.html

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в мире, берлин (город), оон, германия, ангела меркель, антониу гутерреш