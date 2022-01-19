https://ria.ru/20220119/merkel-1768480381.html
Меркель предложили работу в ООН, сообщило DPA
Меркель предложили работу в ООН, сообщило DPA - РИА Новости, 19.01.2022
Меркель предложили работу в ООН, сообщило DPA
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:17
2022-01-19T07:17
2022-01-19T07:17
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в ООН.Как сообщается, Гутерреш направил предложение Меркель в письме, ответа пока не последовало. Однако в самой организации считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе, пишет агентство.Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.
https://ria.ru/20211225/merkel-1765480066.html
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в мире, берлин (город), оон, германия, ангела меркель, антониу гутерреш
Меркель предложили работу в ООН, сообщило DPA
DPA: генсек ООН Гутерреш предложил экс-канцлеру Германии Меркель работу в организации