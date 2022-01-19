https://ria.ru/20220119/medvedi-1768540232.html
На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете
На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете - РИА Новости, 19.01.2022
На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете
Белые медвежата, которых в целях безопасности эвакуировали на вертолете с базы вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вернулись на прежнее место, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:26
2022-01-19T13:26
2022-01-19T13:45
общество
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752884882_573:495:3071:1900_1920x0_80_0_0_3fe2855f2f0b3fa4735b61d6fb230133.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Белые медвежата, которых в целях безопасности эвакуировали на вертолете с базы вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вернулись на прежнее место, преодолев несколько сотен километров, сообщает пресс-служба губернатора региона."Эти белые медвежата пришли в гости к вахтовикам, но в целях безопасности их пришлось увезти на вертолете подальше от базы. Им даже оставили еду, чтобы животные привыкли к новому месту. Но не тут-то было. Через 18 дней малыши Хара и Савэй - так их назвали - сами вернулись к людям, преодолев несколько сотен километров", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что медвежата так полюбились северянам, что им даже завели профиль в Instagram.
https://ria.ru/20211003/chukotka-1752870695.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752884882_771:432:2926:2048_1920x0_80_0_0_8e7a214976d9e4c046cd773cf6f09516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
13:26 19.01.2022 (обновлено: 13:45 19.01.2022)
На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете
Белые медвежата на Ямале прошли сотни километров и вернулись на базу, откуда их вывезли