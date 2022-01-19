https://ria.ru/20220119/medvedi-1768540232.html

На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете

На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете - РИА Новости, 19.01.2022

На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете

Белые медвежата, которых в целях безопасности эвакуировали на вертолете с базы вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вернулись на прежнее место, РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:26

2022-01-19T13:26

2022-01-19T13:45

общество

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Белые медвежата, которых в целях безопасности эвакуировали на вертолете с базы вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вернулись на прежнее место, преодолев несколько сотен километров, сообщает пресс-служба губернатора региона."Эти белые медвежата пришли в гости к вахтовикам, но в целях безопасности их пришлось увезти на вертолете подальше от базы. Им даже оставили еду, чтобы животные привыкли к новому месту. Но не тут-то было. Через 18 дней малыши Хара и Савэй - так их назвали - сами вернулись к людям, преодолев несколько сотен километров", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что медвежата так полюбились северянам, что им даже завели профиль в Instagram.

https://ria.ru/20211003/chukotka-1752870695.html

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общество, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)