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На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете
На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете - РИА Новости, 19.01.2022
На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете
Белые медвежата, которых в целях безопасности эвакуировали на вертолете с базы вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вернулись на прежнее место, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:26
2022-01-19T13:45
общество
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Белые медвежата, которых в целях безопасности эвакуировали на вертолете с базы вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вернулись на прежнее место, преодолев несколько сотен километров, сообщает пресс-служба губернатора региона."Эти белые медвежата пришли в гости к вахтовикам, но в целях безопасности их пришлось увезти на вертолете подальше от базы. Им даже оставили еду, чтобы животные привыкли к новому месту. Но не тут-то было. Через 18 дней малыши Хара и Савэй - так их назвали - сами вернулись к людям, преодолев несколько сотен километров", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что медвежата так полюбились северянам, что им даже завели профиль в Instagram.
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общество, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
13:26 19.01.2022 (обновлено: 13:45 19.01.2022)
 
На Ямале белые медведи вернулись на базу, откуда их вывезли на вертолете

Белые медвежата на Ямале прошли сотни километров и вернулись на базу, откуда их вывезли

© Depositphotos / AndreAnitaБелый медвежонок
Белый медвежонок - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Depositphotos / AndreAnita
Белый медвежонок. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Белые медвежата, которых в целях безопасности эвакуировали на вертолете с базы вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вернулись на прежнее место, преодолев несколько сотен километров, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Эти белые медвежата пришли в гости к вахтовикам, но в целях безопасности их пришлось увезти на вертолете подальше от базы. Им даже оставили еду, чтобы животные привыкли к новому месту. Но не тут-то было. Через 18 дней малыши Хара и Савэй - так их назвали - сами вернулись к людям, преодолев несколько сотен километров", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что медвежата так полюбились северянам, что им даже завели профиль в Instagram.
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ОбществоЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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