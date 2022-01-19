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https://ria.ru/20220119/medvedchuk-1768595394.html
В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста
В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста - РИА Новости, 19.01.2022
В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста
Власть обязана снять домашний арест с главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене по РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:10
2022-01-19T17:10
в мире
украина
петр порошенко
виктор медведчук
вадим рабинович
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Власть обязана снять домашний арест с главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса, также как экс-президента Петра Порошенко отпустили под личное обязательство, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович.Прокуратура Украины просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В среду суд отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу."Власть обязана немедленно снять (домашний – ред.) арест с Виктора Медведчука, которого Зеленский обвинил в том же нелепом "угольном деле", в котором сегодня пытались обвинить Порошенко. Нет никакой юридической логики в том, что у этих двух политиков различная мера пресечения. Тем более, что Медведчук ни разу не уклонялся от следствия!" - написал Рабинович на своей странице в Facebook.По его словам, если с Медведчука не будет снят домашний арест, это будет означать, что власть полностью подтвердит, что над ним происходит политическая расправа, не имеющая никакого отношения к закону.Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.При этом генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что следствие по этому делу изучает более 10 тысяч телефонных разговоров руководства администрации президента Украины - на тот момент Порошенко - по реализации этого плана.Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, позднее суд продлил круглосуточный домашний арест до 10 марта. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины, и были законными, так как велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда еще не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле, заявив, что предоставленные записи якобы его разговоров с представителями ДНР и ЛНР были смонтированы.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко и Медведчук обвинения в свой адрес назвали абсурдом и заявил о готовности защищаться в суде.
https://ria.ru/20211229/zelenskiy-1766091249.html
https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html
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в мире, украина, петр порошенко, виктор медведчук, вадим рабинович, оппозиционная платформа - за жизнь
17:10 19.01.2022
 
В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Депутат Рады Рабинович: у Медведчука и Порошенко должна быть одинаковая мера пресечения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Власть обязана снять домашний арест с главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса, также как экс-президента Петра Порошенко отпустили под личное обязательство, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович.
Прокуратура Украины просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В среду суд отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 23:22
В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
"Власть обязана немедленно снять (домашний – ред.) арест с Виктора Медведчука, которого Зеленский обвинил в том же нелепом "угольном деле", в котором сегодня пытались обвинить Порошенко. Нет никакой юридической логики в том, что у этих двух политиков различная мера пресечения. Тем более, что Медведчук ни разу не уклонялся от следствия!" - написал Рабинович на своей странице в Facebook.
По его словам, если с Медведчука не будет снят домашний арест, это будет означать, что власть полностью подтвердит, что над ним происходит политическая расправа, не имеющая никакого отношения к закону.
Петр Порошенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 08:00
Подкинули угля в госизмену. Посадит ли Зеленский Порошенко
Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
При этом генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что следствие по этому делу изучает более 10 тысяч телефонных разговоров руководства администрации президента Украины - на тот момент Порошенко - по реализации этого плана.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября 2021, 16:58
В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России
Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, позднее суд продлил круглосуточный домашний арест до 10 марта. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины, и были законными, так как велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда еще не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле, заявив, что предоставленные записи якобы его разговоров с представителями ДНР и ЛНР были смонтированы.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко и Медведчук обвинения в свой адрес назвали абсурдом и заявил о готовности защищаться в суде.
Вагоны с углем в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 18:05
На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВиктор МедведчукВадим РабиновичОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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