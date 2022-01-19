https://ria.ru/20220119/medvedchuk-1768595394.html

В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста

В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста - РИА Новости, 19.01.2022

В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Власть обязана снять домашний арест с главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене по РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:10

2022-01-19T17:10

2022-01-19T17:10

в мире

украина

петр порошенко

виктор медведчук

вадим рабинович

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Власть обязана снять домашний арест с главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса, также как экс-президента Петра Порошенко отпустили под личное обязательство, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович.Прокуратура Украины просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В среду суд отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу."Власть обязана немедленно снять (домашний – ред.) арест с Виктора Медведчука, которого Зеленский обвинил в том же нелепом "угольном деле", в котором сегодня пытались обвинить Порошенко. Нет никакой юридической логики в том, что у этих двух политиков различная мера пресечения. Тем более, что Медведчук ни разу не уклонялся от следствия!" - написал Рабинович на своей странице в Facebook.По его словам, если с Медведчука не будет снят домашний арест, это будет означать, что власть полностью подтвердит, что над ним происходит политическая расправа, не имеющая никакого отношения к закону.Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.При этом генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что следствие по этому делу изучает более 10 тысяч телефонных разговоров руководства администрации президента Украины - на тот момент Порошенко - по реализации этого плана.Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, позднее суд продлил круглосуточный домашний арест до 10 марта. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины, и были законными, так как велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда еще не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле, заявив, что предоставленные записи якобы его разговоров с представителями ДНР и ЛНР были смонтированы.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко и Медведчук обвинения в свой адрес назвали абсурдом и заявил о готовности защищаться в суде.

https://ria.ru/20211229/zelenskiy-1766091249.html

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

https://ria.ru/20211115/ugol-1759156257.html

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

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в мире, украина, петр порошенко, виктор медведчук, вадим рабинович, оппозиционная платформа - за жизнь