В Хабаровском крае возбудили дело о хищении электроэнергии майнером
В Хабаровском крае возбудили дело о хищении электроэнергии майнером криптовалют
© Фото : Евгений КозыревОбрудование для добычи биткоинов на ферме
© Фото : Евгений Козырев
Обрудование для добычи биткоинов на ферме
ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Первое на Дальнем Востоке уголовное дело о безучетном потреблении электроэнергии майнером криптовалют возбуждено в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, в прошлом году 32-летний житель Хабаровского района в течение трех месяцев использовал безучетную электроэнергию для работы своей майнинговой фермы по генерации криптовалюты. Мужчина на территории деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего его родственнице, оборудовал комнату, установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель. Отмечается, что это позволило ему использовать ресурс круглосуточно, минуя приборы учета.
"В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 220 майнеров (устройств - ред.), принадлежащих подозреваемому. Ущерб от противоправного деяния, причиненный энергоснабжающей компании, составил более 2 миллионов 750 тысяч рублей. Возбуждено дело по части 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 5 лет", - информирует управление полиции.
Отмечается, что подозреваемый возместил ущерб.
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