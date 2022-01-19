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В Хабаровском крае возбудили дело о хищении электроэнергии майнером
В Хабаровском крае возбудили дело о хищении электроэнергии майнером - РИА Новости, 19.01.2022
В Хабаровском крае возбудили дело о хищении электроэнергии майнером
Первое на Дальнем Востоке уголовное дело о безучетном потреблении электроэнергии майнером криптовалют возбуждено в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:16
2022-01-19T10:16
происшествия
хабаровский район
дальний восток
россия
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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Первое на Дальнем Востоке уголовное дело о безучетном потреблении электроэнергии майнером криптовалют возбуждено в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По данным полиции, в прошлом году 32-летний житель Хабаровского района в течение трех месяцев использовал безучетную электроэнергию для работы своей майнинговой фермы по генерации криптовалюты. Мужчина на территории деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего его родственнице, оборудовал комнату, установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель. Отмечается, что это позволило ему использовать ресурс круглосуточно, минуя приборы учета."В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 220 майнеров (устройств - ред.), принадлежащих подозреваемому. Ущерб от противоправного деяния, причиненный энергоснабжающей компании, составил более 2 миллионов 750 тысяч рублей. Возбуждено дело по части 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 5 лет", - информирует управление полиции.Отмечается, что подозреваемый возместил ущерб.
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происшествия, хабаровский район, дальний восток, россия
10:16 19.01.2022
 
В Хабаровском крае возбудили дело о хищении электроэнергии майнером

В Хабаровском крае возбудили дело о хищении электроэнергии майнером криптовалют

© Фото : Евгений КозыревОбрудование для добычи биткоинов на ферме
Обрудование для добычи биткоинов на ферме - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Евгений Козырев
Обрудование для добычи биткоинов на ферме
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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Первое на Дальнем Востоке уголовное дело о безучетном потреблении электроэнергии майнером криптовалют возбуждено в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, в прошлом году 32-летний житель Хабаровского района в течение трех месяцев использовал безучетную электроэнергию для работы своей майнинговой фермы по генерации криптовалюты. Мужчина на территории деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего его родственнице, оборудовал комнату, установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель. Отмечается, что это позволило ему использовать ресурс круглосуточно, минуя приборы учета.
"В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 220 майнеров (устройств - ред.), принадлежащих подозреваемому. Ущерб от противоправного деяния, причиненный энергоснабжающей компании, составил более 2 миллионов 750 тысяч рублей. Возбуждено дело по части 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 5 лет", - информирует управление полиции.
Отмечается, что подозреваемый возместил ущерб.
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