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Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста - РИА Новости, 19.01.2022
Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T23:07
2022-01-19T23:07
в мире
франция
евросоюз
эммануэль макрон
европарламент
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы, сообщает портал France Info.В среду Макрон выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако на ней не предполагалась возможность задать вопросы."Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала", - сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте."После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", - написал на своей странице в Twitter корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.Он также выложил видео, на котором Макрон, комментируя ситуацию, говорит, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220119/makron-1768556352.html
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в мире, франция, евросоюз, эммануэль макрон, европарламент
23:07 19.01.2022
 
Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в Страсбурге в знак протеста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы, сообщает портал France Info.
В среду Макрон выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако на ней не предполагалась возможность задать вопросы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
14:46
Макрон упомянул Россию, выступая в Европарламенте
"Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала", - сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.
"После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", - написал на своей странице в Twitter корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.
Он также выложил видео, на котором Макрон, комментируя ситуацию, говорит, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на встрече с сотрудниками полиции в Ницце, Франция - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
15:41
Макрон признал зависимость Европы от России
 
В миреФранцияЕвросоюзЭммануэль МакронЕвропарламент
 
 
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