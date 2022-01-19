https://ria.ru/20220119/makron-1768646723.html

Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста - РИА Новости, 19.01.2022

Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T23:07

2022-01-19T23:07

2022-01-19T23:07

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франция

евросоюз

эммануэль макрон

европарламент

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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы, сообщает портал France Info.В среду Макрон выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако на ней не предполагалась возможность задать вопросы."Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала", - сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте."После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", - написал на своей странице в Twitter корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.Он также выложил видео, на котором Макрон, комментируя ситуацию, говорит, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220119/makron-1768556352.html

https://ria.ru/20220119/makron-1768571837.html

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в мире, франция, евросоюз, эммануэль макрон, европарламент