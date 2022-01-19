https://ria.ru/20220119/makron-1768571837.html

Макрон признал зависимость Европы от России

Макрон признал зависимость Европы от России - РИА Новости, 19.01.2022

Макрон признал зависимость Европы от России

Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет, что предложение Франции и Германии о возвращении к диалогу с РФ не было несколько месяцев назад поддержано странами РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:41

2022-01-19T15:41

2022-01-19T15:56

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франция

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эммануэль макрон

европарламент

россия

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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет, что предложение Франции и Германии о возвращении к диалогу с РФ не было несколько месяцев назад поддержано странами ЕС."Франция инициировала возращение активного требовательного диалога. Затем вместе с (бывшим) канцлером ФРГ (Ангелой Меркель) несколько месяцев назад мы предложили вернуться к требовательному диалогу с Россией. За нами не последовали наши коллеги. Я сожалею об этом", - сказал Макрон, выступая в Европарламенте.По его словам, "очень сложно иметь суверенную политику по отношению к России, если мы решаем не говорить с Россией"."Есть политика санкций, существующая с 2014 года. Этого недостаточно. У нас должна быть полная повестка. И я ее описал через эту инициативу, которую предложил: построить новый порядок безопасности и стабильности. Затем, я подчеркиваю, нам необходимо выстроить условия суверенитета, то есть возросшую независимость по отношению к России", - указал французский лидер.Он признал существование зависимости Европы от импорта российских нефти и газа. "Когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, то мы не являемся независимыми по отношению к России... Но я не думаю, что нужно обрывать все связи. Напротив, у нас много связей с Россией. Но если мы хотим иметь вес, мы никогда не должны быть в уязвимой позиции", - добавил Макрон.

https://ria.ru/20211030/energonositeli-1756971377.html

https://ria.ru/20220119/makron-1768556352.html

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в мире, германия, франция, ангела меркель, эммануэль макрон, европарламент, россия