15:41 19.01.2022 (обновлено: 15:56 19.01.2022)
Макрон признал зависимость Европы от России
Президент Франции Макрон признал зависимость Европы от российского газа и нефти
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет, что предложение Франции и Германии о возвращении к диалогу с РФ не было несколько месяцев назад поддержано странами ЕС.
"Франция инициировала возращение активного требовательного диалога. Затем вместе с (бывшим) канцлером ФРГ (Ангелой Меркель) несколько месяцев назад мы предложили вернуться к требовательному диалогу с Россией. За нами не последовали наши коллеги. Я сожалею об этом", - сказал Макрон, выступая в Европарламенте.
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По его словам, "очень сложно иметь суверенную политику по отношению к России, если мы решаем не говорить с Россией".
"Есть политика санкций, существующая с 2014 года. Этого недостаточно. У нас должна быть полная повестка. И я ее описал через эту инициативу, которую предложил: построить новый порядок безопасности и стабильности. Затем, я подчеркиваю, нам необходимо выстроить условия суверенитета, то есть возросшую независимость по отношению к России", - указал французский лидер.
Он признал существование зависимости Европы от импорта российских нефти и газа. "Когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, то мы не являемся независимыми по отношению к России... Но я не думаю, что нужно обрывать все связи. Напротив, у нас много связей с Россией. Но если мы хотим иметь вес, мы никогда не должны быть в уязвимой позиции", - добавил Макрон.