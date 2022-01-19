https://ria.ru/20220119/makron-1768556352.html
Макрон упомянул Россию, выступая в Европарламенте
Макрон упомянул Россию, выступая в Европарламенте - РИА Новости, 19.01.2022
Макрон упомянул Россию, выступая в Европарламенте
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, вновь заявил о необходимости требовательного диалога с Россией. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:46
2022-01-19T14:46
2022-01-19T14:46
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, вновь заявил о необходимости требовательного диалога с Россией."Этот диалог я защищаю на протяжении нескольких лет. Он (диалог) не опция, потому что нашу историю и географию изменить нельзя. Мы, европейцы, коллективно должны представлять наши собственные требования и добиваться их соблюдения", - сказал Макрон, выступая в Европарламенте с речью о приоритетах председательства Франции в Евросоюзе. По его словам, этот должен быть открытым и требовательным.Французский лидер отметил, что Европа должна выстроить порядок коллективной безопасности на европейском континенте.Председательство Франции в Евросоюзе сроком на шесть месяцев началось с 1 января.РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
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в мире, европа, франция, евросоюз, эммануэль макрон, европарламент, россия
Макрон упомянул Россию, выступая в Европарламенте
Президент Франции Макрон, выступая в Европарламенте, высказался за диалог с Россией