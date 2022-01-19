https://ria.ru/20220119/makron-1768548703.html

Макрон анонсировал европейские предложения по безопасности

Макрон анонсировал европейские предложения по безопасности - РИА Новости, 19.01.2022

Макрон анонсировал европейские предложения по безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели должны быть выработаны европейские предложения по безопасности и стабильности, они будут... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:17

2022-01-19T14:17

2022-01-19T15:06

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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели должны быть выработаны европейские предложения по безопасности и стабильности, они будут обсуждаться в рамках НАТО, а затем вынесены для переговоров с Россией."Мы будем следить за тем, что голос Европы был слышен – единый и сильный – по вопросам стратегического разоружения, контроля над обычными вооружениями, транспарентности военной деятельности и соблюдения суверенитета всех европейских государств, какова бы ни была их история. В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности. Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией", - сказал Макрон, выступая в среду в Европарламенте с речью о приоритетах председательства Франции в Евросоюзе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220111/makron-1767391208.html

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в мире, сша, франция, евросоюз, эммануэль макрон, европарламент, россия