14:17 19.01.2022 (обновлено: 15:06 19.01.2022)
Макрон анонсировал европейские предложения по безопасности
Президент Франции Макрон: европейские предложения по безопасности будут скоро представлены
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели должны быть выработаны европейские предложения по безопасности и стабильности, они будут обсуждаться в рамках НАТО, а затем вынесены для переговоров с Россией.
"Мы будем следить за тем, что голос Европы был слышен – единый и сильный – по вопросам стратегического разоружения, контроля над обычными вооружениями, транспарентности военной деятельности и соблюдения суверенитета всех европейских государств, какова бы ни была их история. В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности. Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией", - сказал Макрон, выступая в среду в Европарламенте с речью о приоритетах председательства Франции в Евросоюзе.
11 января, 18:37Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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