https://ria.ru/20220119/lnr-1768600330.html
В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов
В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов - РИА Новости, 19.01.2022
В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты из Швеции, а также украинские СМИ при... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:30
2022-01-19T17:30
2022-01-19T17:45
в мире
киев
оон
франция
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766468942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6c91cd04cc78a1cf1cdc25dedfe20a.jpg
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты из Швеции, а также украинские СМИ при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.Ранее Народная милиция ЛНР, заявила о прибытии в Донбасс журналистов информационных агентств Франции, Германии и Польши, которые готовят постановочные сюжеты с обвинением республики в обстрелах."Командование ООС продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ, а также иностранные информационные агентства для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса", - сказал журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Он уточнил, что, по данным Народной милиции республики, в район подконтрольного Киеву поселка Мироновский, прибыли корреспондентские группы украинских телеканалов ICTV и "Украина", а также журналисты из Швеции в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций украинских силовиков."Основная задача пропагандистов - подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства республики в нарушениях минских договоренностей", - добавил Филипоненко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220109/bronetekhnika-1767032346.html
киев
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766468942_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4dc3f86028f7f7b8047880f1faafe05a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, оон, франция, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
17:30 19.01.2022 (обновлено: 17:45 19.01.2022)
В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов
В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ сюжетов с обвинениями Луганска в обстрелах