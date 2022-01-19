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В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов
В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов - РИА Новости, 19.01.2022
В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты из Швеции, а также украинские СМИ при... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:30
2022-01-19T17:45
в мире
киев
оон
франция
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты из Швеции, а также украинские СМИ при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.Ранее Народная милиция ЛНР, заявила о прибытии в Донбасс журналистов информационных агентств Франции, Германии и Польши, которые готовят постановочные сюжеты с обвинением республики в обстрелах."Командование ООС продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ, а также иностранные информационные агентства для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса", - сказал журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Он уточнил, что, по данным Народной милиции республики, в район подконтрольного Киеву поселка Мироновский, прибыли корреспондентские группы украинских телеканалов ICTV и "Украина", а также журналисты из Швеции в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций украинских силовиков."Основная задача пропагандистов - подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства республики в нарушениях минских договоренностей", - добавил Филипоненко.
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в мире, киев, оон, франция, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
17:30 19.01.2022 (обновлено: 17:45 19.01.2022)
 
В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов

В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ сюжетов с обвинениями Луганска в обстрелах

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области
Боец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Боец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты из Швеции, а также украинские СМИ при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.
Ранее Народная милиция ЛНР, заявила о прибытии в Донбасс журналистов информационных агентств Франции, Германии и Польши, которые готовят постановочные сюжеты с обвинением республики в обстрелах.
"Командование ООС продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ, а также иностранные информационные агентства для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса", - сказал журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции республики, в район подконтрольного Киеву поселка Мироновский, прибыли корреспондентские группы украинских телеканалов ICTV и "Украина", а также журналисты из Швеции в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций украинских силовиков.
"Основная задача пропагандистов - подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства республики в нарушениях минских договоренностей", - добавил Филипоненко.
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