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В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов

В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов - РИА Новости, 19.01.2022

В ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты из Швеции, а также украинские СМИ при... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:30

2022-01-19T17:30

2022-01-19T17:45

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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты из Швеции, а также украинские СМИ при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.Ранее Народная милиция ЛНР, заявила о прибытии в Донбасс журналистов информационных агентств Франции, Германии и Польши, которые готовят постановочные сюжеты с обвинением республики в обстрелах."Командование ООС продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ, а также иностранные информационные агентства для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса", - сказал журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Он уточнил, что, по данным Народной милиции республики, в район подконтрольного Киеву поселка Мироновский, прибыли корреспондентские группы украинских телеканалов ICTV и "Украина", а также журналисты из Швеции в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций украинских силовиков."Основная задача пропагандистов - подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства республики в нарушениях минских договоренностей", - добавил Филипоненко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220109/bronetekhnika-1767032346.html

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в мире, киев, оон, франция, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия