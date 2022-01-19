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В Вильнюсе заявили об угрозе Литве из-за российских военных в Белоруссии
В Вильнюсе заявили об угрозе Литве из-за российских военных в Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2022
В Вильнюсе заявили об угрозе Литве из-за российских военных в Белоруссии
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что прибытие российских военных в Белоруссию создает прямую угрозу для Литвы. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:02
2022-01-19T12:02
2022-01-19T12:02
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что прибытие российских военных в Белоруссию создает прямую угрозу для Литвы."Вскоре я встречаюсь с послами девяти стран НАТО, которые активно присоединяются к усилению безопасности Литвы. Обсудим ситуацию с безопасностью, я познакомлю их с действиями Литвы по укреплению военной безопасности страны. В нынешней ситуации мы оцениваем вступление российских вооруженных сил в Белоруссию как фактор, не только дестабилизирующий ситуацию в области безопасности, но и создающий еще большую прямую угрозу Литве", - написал Анушаускас на своей странице в Facebook. Он также добавил, что 14-18 января на полигоне в Пабраде первый раз и очень успешно испытана новая армейская противотанковая система SPIKE.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022". По информации минобороны, учения пройдут с 10 по 20 февраля.
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в мире, литва, белоруссия, арвидас анушаускас, россия
В Вильнюсе заявили об угрозе Литве из-за российских военных в Белоруссии
Министр обороны Литвы Анушаускас заявил об угрозе из-за российских военных в Белоруссии