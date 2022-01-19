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В Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего Транссиб
В Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего Транссиб - РИА Новости, 19.01.2022
В Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего Транссиб
Специалисты ФГБУ "Земля леопарда" установили в Надеждинском районе Приморья сеть фотоловушек для наблюдения за дальневосточным леопардом, впервые... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:06
2022-01-19T10:26
приморский край
надеждинский район
всемирный фонд дикой природы
фгбу "земля леопарда"
ано дальневосточные леопарды
россия
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Специалисты ФГБУ "Земля леопарда" установили в Надеждинском районе Приморья сеть фотоловушек для наблюдения за дальневосточным леопардом, впервые зафиксированным восточнее Транссиба, сообщает учреждение.Амурский филиал WWF на прошлой неделе сообщил, что фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали леопарда, это говорит о том, что популяция расселяется на восток – в исторический ареал. Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья, ядро их популяции сосредоточено в нацпарке "Земля леопарда". Специалисты выяснили, что зверь оказался новой для ученых особью. "Новичку" уже присвоен персональный идентификационный номер – Leo 224M. Ученые отмечали, что леопард уже сравнительно близко подошёл к Уссурийскому заповеднику - территория рассматривается как подходящая для реинтродукции этого вида."Наблюдение за передвижением дальневосточного леопарда на потенциальном маршруте из национального парка "Земля леопарда" в Уссурийский заповедник – необходимый этап при оценке путей восстановления популяции редкого хищника на новой территории". В связи с этим при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" 19 января в охотхозяйстве "Северная" было установлено 10 фотоловушек, которые попарно образовали пять новых станций фотомониторинга для наблюдения за пятнистым хищником", - говорится в сообщении.Место фиксации Leo 224M находится ориентировочно в 20 километрах от границ Уссурийского заповедника."Это менее двух суток пути для дальневосточного леопарда, и теперь вполне можно допустить, что кто-то из них уже преодолел этот путь. Сегодня мы установили фотоловушки в районе, где леопард уже фиксировался, тогда как следующим шагом исследований должно стать создание сети фотомониторинга дальневосточного леопарда непосредственно в Уссурийском заповеднике", - сказала старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко, чьи слова приводятся в сообщении.Ученые отмечают, что даже при фиксации единичных переходов леопардов через автотрассу "Владивосток – Хабаровск" и Транссиб вопрос создания экологического коридора на этом участке уже приобрёл особую актуальность. Организация такого коридора в районе посёлка Барановский до 2024 года предусмотрена дорожной картой по сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда в РФ.Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки в мире - является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20220105/leopardy-1766598740.html
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приморский край, надеждинский район, всемирный фонд дикой природы, фгбу "земля леопарда", ано дальневосточные леопарды, россия, новости - туризм
09:06 19.01.2022 (обновлено: 10:26 19.01.2022)
 
В Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего Транссиб

В Приморье установили фотоловушки для наблюдения за леопардом, замеченным у Транссиба

© WWF РоссииДальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
Дальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
© WWF России
Дальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Специалисты ФГБУ "Земля леопарда" установили в Надеждинском районе Приморья сеть фотоловушек для наблюдения за дальневосточным леопардом, впервые зафиксированным восточнее Транссиба, сообщает учреждение.
Амурский филиал WWF на прошлой неделе сообщил, что фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали леопарда, это говорит о том, что популяция расселяется на восток – в исторический ареал. Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья, ядро их популяции сосредоточено в нацпарке "Земля леопарда". Специалисты выяснили, что зверь оказался новой для ученых особью. "Новичку" уже присвоен персональный идентификационный номер – Leo 224M. Ученые отмечали, что леопард уже сравнительно близко подошёл к Уссурийскому заповеднику - территория рассматривается как подходящая для реинтродукции этого вида.
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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"Наблюдение за передвижением дальневосточного леопарда на потенциальном маршруте из национального парка "Земля леопарда" в Уссурийский заповедник – необходимый этап при оценке путей восстановления популяции редкого хищника на новой территории". В связи с этим при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" 19 января в охотхозяйстве "Северная" было установлено 10 фотоловушек, которые попарно образовали пять новых станций фотомониторинга для наблюдения за пятнистым хищником", - говорится в сообщении.
Место фиксации Leo 224M находится ориентировочно в 20 километрах от границ Уссурийского заповедника.
"Это менее двух суток пути для дальневосточного леопарда, и теперь вполне можно допустить, что кто-то из них уже преодолел этот путь. Сегодня мы установили фотоловушки в районе, где леопард уже фиксировался, тогда как следующим шагом исследований должно стать создание сети фотомониторинга дальневосточного леопарда непосредственно в Уссурийском заповеднике", - сказала старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко, чьи слова приводятся в сообщении.
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Ученые отмечают, что даже при фиксации единичных переходов леопардов через автотрассу "Владивосток – Хабаровск" и Транссиб вопрос создания экологического коридора на этом участке уже приобрёл особую актуальность. Организация такого коридора в районе посёлка Барановский до 2024 года предусмотрена дорожной картой по сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда в РФ.
Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки в мире - является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов.
 
Приморский крайНадеждинский районВсемирный фонд дикой природыФГБУ "Земля леопарда"АНО Дальневосточные леопардыРоссияНовости - Туризм
 
 
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