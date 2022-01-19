Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220119/lager-1768620540.html
Врио губернатора Максим Егоров открыл детский лагерь "Тамбовский Артек"
Врио губернатора Максим Егоров открыл детский лагерь "Тамбовский Артек" - РИА Новости, 19.01.2022
Врио губернатора Максим Егоров открыл детский лагерь "Тамбовский Артек"
Спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек", который в течение года сможет принять не менее 2 тысяч детей, открылся в среду в Инжавинском районе... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:54
2022-01-19T18:54
тамбовская область
максим егоров
константин федоренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754147138_0:31:1242:730_1920x0_80_0_0_acb4eda592b06ebfa885fd7daa631fa9.png
ТАМБОВ, 19 дек - РИА Новости. Спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек", который в течение года сможет принять не менее 2 тысяч детей, открылся в среду в Инжавинском районе Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Строительство специализированного круглогодичного детского спортивно-оздоровительного лагеря началось в 2012 году по программе "Газпром – детям", на эти цели было направлено около 935 миллионов рублей.В лагере будет организован отдых и оздоровление детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также их подготовка по паралимпийским видам спорта. Для этого разработано более 50 программ, треть из которых направлены не только на занятия адаптивным спортом, но и на создание условий для успешной интеграции детей в социум."Первая смена получила название "Время первых". В лагерь приехали 130 сильнейших спортсменов из муниципалитетов Тамбовщины. Член Совета Федерации от Тамбовской области Михаил Белоусов предложил создать музей "Тамбовского Артека", разместив в нем фотографии участников первой смены", - сказал представитель пресс-службы.Поздравление с открытием лагеря направил директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко."По проекту "Губернаторский лагерь" Центр готов поддержать "Тамбовский Артек" в методическом сопровождении, подготовке вожатых, совместной реализации образовательных программ по технологиям Международного детского центра", - сказал собеседник агентства.Первых артековцев поприветствовал руководитель региона Максим Егоров.Он отметил, что с 2022 года лагерь станет площадкой Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей по направлению "Спорт". Участниками интенсивных спортивных программ центра станут призеры всероссийских юношеских соревнований, члены региональных юношеских сборных, одаренные воспитанники детско-юношеских спортивных школ.В пресс-службе добавили, что в лагере обеспечен особый антиковидный режим с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20220117/natsproekty-1768202744.html
https://ria.ru/20211227/egorov-1765631064.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754147138_0:0:1104:828_1920x0_80_0_0_b1664e2bbc2058eec992aba58712234e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим егоров, константин федоренко
18:54 19.01.2022
 

Врио губернатора Максим Егоров открыл детский лагерь "Тамбовский Артек"

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 19 дек - РИА Новости. Спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек", который в течение года сможет принять не менее 2 тысяч детей, открылся в среду в Инжавинском районе Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Строительство специализированного круглогодичного детского спортивно-оздоровительного лагеря началось в 2012 году по программе "Газпром – детям", на эти цели было направлено около 935 миллионов рублей.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 13:30Тамбовская область
В Тамбовской области в 2022 году реализуют нацпроекты на 9,9 млрд рублей
В лагере будет организован отдых и оздоровление детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также их подготовка по паралимпийским видам спорта. Для этого разработано более 50 программ, треть из которых направлены не только на занятия адаптивным спортом, но и на создание условий для успешной интеграции детей в социум.
"Первая смена получила название "Время первых". В лагерь приехали 130 сильнейших спортсменов из муниципалитетов Тамбовщины. Член Совета Федерации от Тамбовской области Михаил Белоусов предложил создать музей "Тамбовского Артека", разместив в нем фотографии участников первой смены", - сказал представитель пресс-службы.
Поздравление с открытием лагеря направил директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.
Глава Тамбовской области Максим Егоров
27 декабря 2021, 12:10Тамбовская область
Максим Егоров: "Меньше сидеть в кабинете, больше общаться с людьми"
"По проекту "Губернаторский лагерь" Центр готов поддержать "Тамбовский Артек" в методическом сопровождении, подготовке вожатых, совместной реализации образовательных программ по технологиям Международного детского центра", - сказал собеседник агентства.
Первых артековцев поприветствовал руководитель региона Максим Егоров.
"Соглашение с Международным детским центром "Артек" станет новым этапом развития лагеря, сделает его лучшим местом отдыха центрального Черноземья и не только. Открытие "Тамбовского Артека" придаст новый импульс развитию всего Инжавинского района с его красивейшей природой и богатым туристическим потенциалом", – приводит пресс-служба слова Егорова.
Он отметил, что с 2022 года лагерь станет площадкой Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей по направлению "Спорт". Участниками интенсивных спортивных программ центра станут призеры всероссийских юношеских соревнований, члены региональных юношеских сборных, одаренные воспитанники детско-юношеских спортивных школ.
В пресс-службе добавили, что в лагере обеспечен особый антиковидный режим с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровКонстантин Федоренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
Лента новостейМолния
Байден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский