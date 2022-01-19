https://ria.ru/20220119/lager-1768620540.html

Врио губернатора Максим Егоров открыл детский лагерь "Тамбовский Артек"

Врио губернатора Максим Егоров открыл детский лагерь "Тамбовский Артек" - РИА Новости, 19.01.2022

Врио губернатора Максим Егоров открыл детский лагерь "Тамбовский Артек"

Спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек", который в течение года сможет принять не менее 2 тысяч детей, открылся в среду в Инжавинском районе... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:54

2022-01-19T18:54

2022-01-19T18:54

тамбовская область

максим егоров

константин федоренко

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ТАМБОВ, 19 дек - РИА Новости. Спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек", который в течение года сможет принять не менее 2 тысяч детей, открылся в среду в Инжавинском районе Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Строительство специализированного круглогодичного детского спортивно-оздоровительного лагеря началось в 2012 году по программе "Газпром – детям", на эти цели было направлено около 935 миллионов рублей.В лагере будет организован отдых и оздоровление детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также их подготовка по паралимпийским видам спорта. Для этого разработано более 50 программ, треть из которых направлены не только на занятия адаптивным спортом, но и на создание условий для успешной интеграции детей в социум."Первая смена получила название "Время первых". В лагерь приехали 130 сильнейших спортсменов из муниципалитетов Тамбовщины. Член Совета Федерации от Тамбовской области Михаил Белоусов предложил создать музей "Тамбовского Артека", разместив в нем фотографии участников первой смены", - сказал представитель пресс-службы.Поздравление с открытием лагеря направил директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко."По проекту "Губернаторский лагерь" Центр готов поддержать "Тамбовский Артек" в методическом сопровождении, подготовке вожатых, совместной реализации образовательных программ по технологиям Международного детского центра", - сказал собеседник агентства.Первых артековцев поприветствовал руководитель региона Максим Егоров.Он отметил, что с 2022 года лагерь станет площадкой Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей по направлению "Спорт". Участниками интенсивных спортивных программ центра станут призеры всероссийских юношеских соревнований, члены региональных юношеских сборных, одаренные воспитанники детско-юношеских спортивных школ.В пресс-службе добавили, что в лагере обеспечен особый антиковидный режим с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220117/natsproekty-1768202744.html

https://ria.ru/20211227/egorov-1765631064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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максим егоров, константин федоренко