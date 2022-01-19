https://ria.ru/20220119/kurily-1768478458.html

Чекунков призвал сделать Курилы популярным местом для серфинга и киносъемок

Чекунков призвал сделать Курилы популярным местом для серфинга и киносъемок - РИА Новости, 19.01.2022

Чекунков призвал сделать Курилы популярным местом для серфинга и киносъемок

Курильские острова могут стать популярным местом для серфинга и киносъемок, Минвостокразвития приглашает российские и зарубежные киностудии, рассказал в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T05:36

2022-01-19T05:36

2022-01-19T05:36

общество

новая зеландия

москва

курильские острова

алексей чекунков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153318/05/1533180539_0:245:3077:1976_1920x0_80_0_0_074203e490b4b454c6e48efd214eec8d.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Курильские острова могут стать популярным местом для серфинга и киносъемок, Минвостокразвития приглашает российские и зарубежные киностудии, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Алексей Чекунков.Также глава Минвостокразвития добавил, что сейчас высоким спросом у съемочных групп во всем мире пользуются места, где еще никто не был — с красивыми ландшафтами и нетронутой природой."Курилы относятся к таким уникальным местам. Например, в Новой Зеландии снималась трилогия "Властелин колец", которая принесла острову существенные дивиденды не только во время съемок, но и долгосрочно — в виде увеличения турпотока, возникновения новых туристических магнитов. Мы заинтересованы в таких проектах на Курилах, приглашаем как российские, так и международные творческие группы, киностудии", — рассказал Чекунков.

https://ria.ru/20220119/proizvodstva-1768478218.html

новая зеландия

москва

курильские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новая зеландия, москва, курильские острова, алексей чекунков