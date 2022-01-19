Чекунков призвал сделать Курилы популярным местом для серфинга и киносъемок
Чекунков: Курильские острова могут стать популярным местом для серфинга и киносъемок
Остров Шикотан. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Курильские острова могут стать популярным местом для серфинга и киносъемок, Минвостокразвития приглашает российские и зарубежные киностудии, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Алексей Чекунков.
"Еще раз отмечу высокий интерес к туристическим проектам. Курилы в этом смысле уникальное место. Здесь, например, есть высокая волна для серфинга. Этот вид спорта уже нашел поклонников на Камчатке, которая находится севернее, чем Курильские острова. Уверен, что в мире найдется немало серфингистов, которые мечтают найти новое место для спорта и отдыха", — сказал Чекунков.
Также глава Минвостокразвития добавил, что сейчас высоким спросом у съемочных групп во всем мире пользуются места, где еще никто не был — с красивыми ландшафтами и нетронутой природой.
"Курилы относятся к таким уникальным местам. Например, в Новой Зеландии снималась трилогия "Властелин колец", которая принесла острову существенные дивиденды не только во время съемок, но и долгосрочно — в виде увеличения турпотока, возникновения новых туристических магнитов. Мы заинтересованы в таких проектах на Курилах, приглашаем как российские, так и международные творческие группы, киностудии", — рассказал Чекунков.