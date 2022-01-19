https://ria.ru/20220119/kurenie-1768540484.html

В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа

В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа - РИА Новости, 19.01.2022

В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа

Следователи в Новосибирске начали проверку по факту отравления школьника неустановленным веществом после курения вейпа, сообщает в среду СУСК по области. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:27

2022-01-19T13:27

2022-01-19T13:27

происшествия

алтайский край

первомайский район

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку по факту отравления школьника неустановленным веществом после курения вейпа, сообщает в среду СУСК по области."Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск ... проводится доследственная проверка по факту отравления 11-летнего мальчика неустановленным веществом", - говорится в релизе.Предварительно следователи установили, что в минувший понедельник мальчик на автобусной остановке "улица Одоевского" в Первомайском районе Новосибирска покурил электронную сигарету и почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Сейчас мальчик лечится дома."Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята электронная сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза", - сообщили в СУСК.Ранее подобный трагический случай в Алтайском крае. 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось.Позже в соцсетях появилась информация о том, что молодежь отравилась не вейпом, а угарным газом из-за неправильно затопленной печки. В региональном управлении СК РФ агентство в этой связи призвали дождаться результатов экспертиз. Там отметили, что "рассматривают все версии".

https://ria.ru/20220112/veypy-1767533264.html

алтайский край

первомайский район

новосибирская область

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, первомайский район , новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия