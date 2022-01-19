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В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа
В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа - РИА Новости, 19.01.2022
В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа
Следователи в Новосибирске начали проверку по факту отравления школьника неустановленным веществом после курения вейпа, сообщает в среду СУСК по области. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:27
2022-01-19T13:27
происшествия
алтайский край
первомайский район
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку по факту отравления школьника неустановленным веществом после курения вейпа, сообщает в среду СУСК по области."Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск ... проводится доследственная проверка по факту отравления 11-летнего мальчика неустановленным веществом", - говорится в релизе.Предварительно следователи установили, что в минувший понедельник мальчик на автобусной остановке "улица Одоевского" в Первомайском районе Новосибирска покурил электронную сигарету и почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Сейчас мальчик лечится дома."Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята электронная сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза", - сообщили в СУСК.Ранее подобный трагический случай в Алтайском крае. 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось.Позже в соцсетях появилась информация о том, что молодежь отравилась не вейпом, а угарным газом из-за неправильно затопленной печки. В региональном управлении СК РФ агентство в этой связи призвали дождаться результатов экспертиз. Там отметили, что "рассматривают все версии".
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алтайский край
первомайский район
новосибирская область
новосибирск
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происшествия, алтайский край, первомайский район , новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
13:27 19.01.2022
 
В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа

В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа, следователи начали проверку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку по факту отравления школьника неустановленным веществом после курения вейпа, сообщает в среду СУСК по области.
"Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск ... проводится доследственная проверка по факту отравления 11-летнего мальчика неустановленным веществом", - говорится в релизе.
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Предварительно следователи установили, что в минувший понедельник мальчик на автобусной остановке "улица Одоевского" в Первомайском районе Новосибирска покурил электронную сигарету и почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Сейчас мальчик лечится дома.
"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята электронная сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза", - сообщили в СУСК.
Ранее подобный трагический случай в Алтайском крае. 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось.
Позже в соцсетях появилась информация о том, что молодежь отравилась не вейпом, а угарным газом из-за неправильно затопленной печки. В региональном управлении СК РФ агентство в этой связи призвали дождаться результатов экспертиз. Там отметили, что "рассматривают все версии".
 
ПроисшествияАлтайский крайПервомайский районНовосибирская областьНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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