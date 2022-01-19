https://ria.ru/20220119/kurenie-1768540484.html
В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа
В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа - РИА Новости, 19.01.2022
В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа
Следователи в Новосибирске начали проверку по факту отравления школьника неустановленным веществом после курения вейпа, сообщает в среду СУСК по области. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:27
2022-01-19T13:27
2022-01-19T13:27
происшествия
алтайский край
первомайский район
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку по факту отравления школьника неустановленным веществом после курения вейпа, сообщает в среду СУСК по области."Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск ... проводится доследственная проверка по факту отравления 11-летнего мальчика неустановленным веществом", - говорится в релизе.Предварительно следователи установили, что в минувший понедельник мальчик на автобусной остановке "улица Одоевского" в Первомайском районе Новосибирска покурил электронную сигарету и почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Сейчас мальчик лечится дома."Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята электронная сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза", - сообщили в СУСК.Ранее подобный трагический случай в Алтайском крае. 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга с 12-летним братом. После того как молодые люди покурили вейп, у них ухудшилось самочувствие. Наутро бабушка девушки обнаружила всех троих без сознания. Их госпитализировали, мальчика спасти не удалось.Позже в соцсетях появилась информация о том, что молодежь отравилась не вейпом, а угарным газом из-за неправильно затопленной печки. В региональном управлении СК РФ агентство в этой связи призвали дождаться результатов экспертиз. Там отметили, что "рассматривают все версии".
https://ria.ru/20220112/veypy-1767533264.html
алтайский край
первомайский район
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, первомайский район , новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа
В Новосибирске школьнику стало плохо после курения вейпа, следователи начали проверку