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Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе
Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе - РИА Новости, 19.01.2022
Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе
Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, работает исключительно над повышением обороноспособности, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:19
2022-01-19T17:19
2022-01-19T17:25
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, работает исключительно над повышением обороноспособности, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, и тут конгресс США остается нашим партнером номер один", - сказал Кулеба на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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в мире, киев, мид украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:19 19.01.2022 (обновлено: 17:25 19.01.2022)
Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует наступательных операций в Донбассе