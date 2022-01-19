https://ria.ru/20220119/kuleba-1768597770.html

Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе

Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе - РИА Новости, 19.01.2022

Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе

Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, работает исключительно над повышением обороноспособности, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:19

2022-01-19T17:19

2022-01-19T17:25

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мид украины

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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, работает исключительно над повышением обороноспособности, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, и тут конгресс США остается нашим партнером номер один", - сказал Кулеба на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html

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