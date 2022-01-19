https://ria.ru/20220119/krym-1768589281.html
Европейская страна отвергла главное требование Украины
Министр экономики Словакии призвал прекратить вводить санкции против России - РИА Новости, 19.01.2022
Европейская страна отвергла главное требование Украины
Министр экономики и заместитель председателя правительства Словакии Рихард Сулик заявил о невозможности возрата Украине Крыма, а также раскритиковал санкции в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:48
2022-01-19T16:48
2022-01-19T16:48
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр экономики и заместитель председателя правительства Словакии Рихард Сулик заявил о невозможности возрата Украине Крыма, а также раскритиковал санкции в отношении России."Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали (из-за санкций против Москвы — Прим. Ред.). Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым русские все равно не вернут", — рассказал политик изданию Pravda.Он добавил, что вместо накладывания ограничений с Россией необходимо строить отношения.Сенаторы США от правящей Демократической партии ранее представили законопроект, предлагающий в случае эскалации ситуации вокруг Украины ввести санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства.
https://ria.ru/20220119/sanktsii-1768527986.html
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в мире, сша, москва, россия
Министр экономики Словакии призвал прекратить вводить санкции против России
Вице-премьер Словакии Сулик призвал прекратить вводить санкции против России