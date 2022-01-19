Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком
Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком Игорем
© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Игорь Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком. В публикации в Instagram композитор показал прогулку с малышом в коляске, а потом и семейные объятия.
Внук появился на свет в ноябре 2021 года от внебрачного сына Якова. Малыша назвали Игорем.
"Непонятная сила тянет меня к Игорьку, и, едва вернувшись из отпуска, я помчался к нему в тайной надежде послушать стихи и песенки в его исполнении… Ожидания оказались преждевременны, пока этого не произошло... Но не беда: пройдет совсем немного дней и ночей (а время мчится необъяснимо стремительно), и самый маленький Крутой будет всех нас радовать, во всяком случае, в это очень хочется верить!" – написал композитор.
Музыкант отметил, что отговаривал родственников от выбранного имени. Крутой сказал, что "быть полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь – становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет". Но молодые родители настояли на своем.
28 декабря 2021, 10:45Шоубиз"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука
Внебрачный сын музыканта Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. Он долго не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.
У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.