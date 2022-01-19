https://ria.ru/20220119/krutoy-1768612443.html

Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком

Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком - РИА Новости, 19.01.2022

Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком

Игорь Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком. В публикации в Instagram композитор показал прогулку с малышом в коляске, а потом и семейные объятия. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:33

2022-01-19T18:33

2022-01-19T18:33

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Игорь Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком. В публикации в Instagram композитор показал прогулку с малышом в коляске, а потом и семейные объятия.Внук появился на свет в ноябре 2021 года от внебрачного сына Якова. Малыша назвали Игорем.Музыкант отметил, что отговаривал родственников от выбранного имени. Крутой сказал, что "быть полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь – становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет". Но молодые родители настояли на своем.Внебрачный сын музыканта Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. Он долго не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.

https://ria.ru/20211228/krutoy-1765770771.html

https://ria.ru/20220117/brukhunova-1768185898.html

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шоу-бизнес, игорь крутой, знаменитости