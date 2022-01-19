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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220119/krutoy-1768612443.html
Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком
Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком - РИА Новости, 19.01.2022
Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком
Игорь Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком. В публикации в Instagram композитор показал прогулку с малышом в коляске, а потом и семейные объятия. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:33
2022-01-19T18:33
шоубиз
шоу-бизнес
игорь крутой
знаменитости
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Игорь Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком. В публикации в Instagram композитор показал прогулку с малышом в коляске, а потом и семейные объятия.Внук появился на свет в ноябре 2021 года от внебрачного сына Якова. Малыша назвали Игорем.Музыкант отметил, что отговаривал родственников от выбранного имени. Крутой сказал, что "быть полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь – становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет". Но молодые родители настояли на своем.Внебрачный сын музыканта Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. Он долго не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.
https://ria.ru/20211228/krutoy-1765770771.html
https://ria.ru/20220117/brukhunova-1768185898.html
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шоу-бизнес, игорь крутой, знаменитости
18:33 19.01.2022
 
Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком

Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком Игорем

© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
Член жюри международного вокального проекта Ты супер! Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Игорь Крутой умилил Сеть видео с маленьким внуком. В публикации в Instagram композитор показал прогулку с малышом в коляске, а потом и семейные объятия.
Внук появился на свет в ноябре 2021 года от внебрачного сына Якова. Малыша назвали Игорем.

"Непонятная сила тянет меня к Игорьку, и, едва вернувшись из отпуска, я помчался к нему в тайной надежде послушать стихи и песенки в его исполнении… Ожидания оказались преждевременны, пока этого не произошло... Но не беда: пройдет совсем немного дней и ночей (а время мчится необъяснимо стремительно), и самый маленький Крутой будет всех нас радовать, во всяком случае, в это очень хочется верить!" – написал композитор.

Музыкант отметил, что отговаривал родственников от выбранного имени. Крутой сказал, что "быть полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь – становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет". Но молодые родители настояли на своем.
Народный артист России, композитор, учредитель премии Виктория Игорь Крутой во время онлайн-конференции, посвященной Российской национальной музыкальной премии Виктория-2021, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 10:45Шоубиз
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука
Внебрачный сын музыканта Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. Он долго не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.
У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.
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