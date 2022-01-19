СМИ: МИД Британии приготовился к кризисному режиму "на случай эскалации"
Блумберг: сотрудники МИД Британии приготовились к кризисному режиму на случай эскалации
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сотрудников МИД Великобритании проинформировали на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки "к кризисному режиму" из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, это означает, что сотрудников МИД и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении России и Украины, а также ответом Великобритании на любую эскалацию напряженности, включая вариантами сдерживания и санкциями.
"Это важнейшая работа по выстраиванию и защите нашего европейского региона", — приводит агентство выдержки из сообщения сотрудникам МИД.
Отмечается, что некоторые сотрудники уже работают над мерами на случай чрезвычайных ситуаций и стратегическими коммуникациями.
По данным агентства, ранее "кризисный режим" вводился в экстренных ситуациях, таких как репатриация граждан в связи со вспышками COVID-19, а также выводом войск из Афганистана.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.