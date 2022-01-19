https://ria.ru/20220119/kreschenie-1768556839.html
В России отметили Крещение традиционными купаниями
В России отметили Крещение традиционными купаниями - РИА Новости, 19.01.2022
В России отметили Крещение традиционными купаниями
19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. В этот день в храмах служат литургию, совершают крестные ходы и освящают водоемы.
2022-01-19T14:47
2022-01-19T14:47
2022-01-19T14:47
видео
крещенские купания
крещение господне
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Один из самых популярных религиозных обрядов – купания в освященных прорубях в Крещенский Сочельник. Каждый год в ледяную воду окунаются более двух миллионов человек. Последние два года из-за распространения коронавируса купания проводят с усиленными мерами безопасности.
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РИА Новости
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В России отметили Крещение традиционными купаниями
19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господне. В этот день в храмах служат литургию, совершают крестные ходы и освящают водоемы. Один из самых популярных религиозных обрядов – купания в освященных прорубях в Крещенский Сочельник. Каждый год в ледяную воду окунаются более двух миллионов человек. Последние два года из-за распространения коронавируса купания проводят с усиленными мерами безопасности.
2022-01-19T14:47
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, крещенские купания, крещение господне, видео
В России отметили Крещение традиционными купаниями
19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. В этот день в храмах служат литургию, совершают крестные ходы и освящают водоемы.
2022-01-19T14:47
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PT0M57S
В России отметили Крещение традиционными купаниями
19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. В этот день в храмах служат литургию, совершают крестные ходы и освящают водоемы.