https://ria.ru/20220119/kreschenie-1768556839.html

В России отметили Крещение традиционными купаниями

В России отметили Крещение традиционными купаниями - РИА Новости, 19.01.2022

В России отметили Крещение традиционными купаниями

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. В этот день в храмах служат литургию, совершают крестные ходы и освящают водоемы.

2022-01-19T14:47

2022-01-19T14:47

2022-01-19T14:47

видео

крещенские купания

крещение господне

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Один из самых популярных религиозных обрядов – купания в освященных прорубях в Крещенский Сочельник. Каждый год в ледяную воду окунаются более двух миллионов человек. Последние два года из-за распространения коронавируса купания проводят с усиленными мерами безопасности.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В России отметили Крещение традиционными купаниями 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господне. В этот день в храмах служат литургию, совершают крестные ходы и освящают водоемы. Один из самых популярных религиозных обрядов – купания в освященных прорубях в Крещенский Сочельник. Каждый год в ледяную воду окунаются более двух миллионов человек. Последние два года из-за распространения коронавируса купания проводят с усиленными мерами безопасности. 2022-01-19T14:47 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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