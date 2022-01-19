Крещенские купания в России
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне.
Верующие в этот день вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча в водах Иордана.
Верующие в этот день вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча в водах Иордана.
Накануне вечером, в Крещенский сочельник, многие окунаются в освященные проруби.
Накануне вечером, в Крещенский сочельник, многие окунаются в освященные проруби.
Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов.
Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов.
Каждый год в ледяную воду окунаются более двух миллионов человек.
Каждый год в ледяную воду окунаются более двух миллионов человек.
Мужчина во время крещенских купаний на Оби в Новосибирске.
Мужчина во время крещенских купаний на Оби в Новосибирске.
В последние два года из-за распространения коронавируса купания проводят с особой осторожностью.
В последние два года из-за распространения коронавируса купания проводят с особой осторожностью.
"Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать", — предупредил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
"Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать", — предупредил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
В регионах, где традиционный обряд отменять не стали, усилены меры безопасности.
В регионах, где традиционный обряд отменять не стали, усилены меры безопасности.
Во время процедуры советуют не нырять сразу и не мочить голову, чтобы избежать риска спазма сосудов.
Во время процедуры советуют не нырять сразу и не мочить голову, чтобы избежать риска спазма сосудов.
Возле купелей дежурят спасатели и медики.
В день Крещения в храмах служат литургию и водосвятный молебен.
В день Крещения в храмах служат литургию и водосвятный молебен.
В праздник совершают крестные ходы и освящают водоемы.
В праздник совершают крестные ходы и освящают водоемы.
Считается, что святая вода долго не портится и помогает при болезнях.
Считается, что святая вода долго не портится и помогает при болезнях.