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Религия
https://ria.ru/20220119/kreschenie-1768515816.html
Крещенские купания в России
Крещенские купания в России - РИА Новости, 19.01.2022
Крещенские купания в России
В России встретили Крещение традиционными купаниями в освященных прорубях. Яркие моменты празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.01.2022
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фото
религия
иордань
крещенские купания
крещение господне
россия
религиозные праздники
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В России встретили Крещение традиционными купаниями в освященных прорубях. Яркие моменты празднования — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, иордань, крещенские купания, крещение господне, россия, религиозные праздники
13:25 19.01.2022 (обновлено: 16:09 19.01.2022)
 

Крещенские купания в России

Читать ria.ru в
В России встретили Крещение традиционными купаниями в освященных прорубях. Яркие моменты празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне.

Девушка окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге во время празднования Крещения
1 из 14

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верующие в этот день вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча в водах Иордана.

Священнослужитель окунает распятие в купель в Троицком административном округе Москвы в праздник Крещения Господня
2 из 14

Верующие в этот день вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча в водах Иордана.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Накануне вечером, в Крещенский сочельник, многие окунаются в освященные проруби.

Мужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения
3 из 14

Накануне вечером, в Крещенский сочельник, многие окунаются в освященные проруби.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов.

Девушка окунается в купель на Раифском озере у Раифского Богородицкого мужского монастыря во время празднования Крещения
4 из 14

Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Каждый год в ледяную воду окунаются более двух миллионов человек.

Люди участвуют в крещенских купаниях на реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря
5 из 14

Каждый год в ледяную воду окунаются более двух миллионов человек.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Мужчина во время крещенских купаний на Оби в Новосибирске.

Мужчина во время крещенских купаний на реке Обь в Новосибирске
6 из 14

Мужчина во время крещенских купаний на Оби в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В последние два года из-за распространения коронавируса купания проводят с особой осторожностью.

Девушка участвует в крещенских купаниях в Троицком административном округе Москвы
7 из 14

В последние два года из-за распространения коронавируса купания проводят с особой осторожностью.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать", — предупредил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Мужчина окунается в купель на озере Селигер у мужского монастыря Нило-Столобенской Пустыни во время празднования Крещения
8 из 14

"Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать", — предупредил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В регионах, где традиционный обряд отменять не стали, усилены меры безопасности.

Верующие участвуют в крещенских купаниях в купели на территории Измайловского Кремля в Москве
9 из 14

В регионах, где традиционный обряд отменять не стали, усилены меры безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Во время процедуры советуют не нырять сразу и не мочить голову, чтобы избежать риска спазма сосудов.

Женщина участвует в крещенских купаниях на реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря
10 из 14

Во время процедуры советуют не нырять сразу и не мочить голову, чтобы избежать риска спазма сосудов.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Возле купелей дежурят спасатели и медики.

Участники крещенских купаний на реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря
11 из 14

Возле купелей дежурят спасатели и медики.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В день Крещения в храмах служат литургию и водосвятный молебен.

Верующая во время крещенского богослужения в храме мужского монастыря Нило-Столобенской Пустыни в Тверской области
12 из 14

В день Крещения в храмах служат литургию и водосвятный молебен.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанк

В праздник совершают крестные ходы и освящают водоемы.

Крестный ход во время празднования Крещения в Главном храме Вооруженных Сил РФ
13 из 14

В праздник совершают крестные ходы и освящают водоемы.

© РИА Новости / Константин Морозов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Считается, что святая вода долго не портится и помогает при болезнях.

Участники крещенских купаний в парке Строгино в Москве накрылись полотенцами после погружения в купели
14 из 14

Считается, что святая вода долго не портится и помогает при болезнях.

© РИА Новости / Максим Блинов
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