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Религия
https://ria.ru/20220119/kreschenie-1768465998.html
В России отмечают Крещение Господне
В России отмечают Крещение Господне - РИА Новости, 19.01.2022
В России отмечают Крещение Господне
Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего — Богоявление. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T00:01
2022-01-19T02:05
религия
справки
русская православная церковь
иордан
крещение господне
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего — Богоявление. Наравне с Пасхой это древнейший христианский праздник. Посвящен он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после этого события Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства Крещения — это обязательное условие принадлежности верующих к церкви.В церковной традиции праздник получил название Богоявления (греч. Эпифания, Теофания. — Прим. ред.), потому что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская церковь до сих пор придерживается этой традиции). Но в IV веке празднование Рождества перенесли на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).
https://ria.ru/20200121/1563650831.html
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справки, русская православная церковь, иордан, крещение господне
00:01 19.01.2022 (обновлено: 02:05 19.01.2022)
 

В России отмечают Крещение Господне

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения
Мужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего — Богоявление.
Наравне с Пасхой это древнейший христианский праздник. Посвящен он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после этого события Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства Крещения — это обязательное условие принадлежности верующих к церкви.
Святой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо
21 января 2020, 08:00Религия
Конкурент Христа или посредник: кем на самом деле был Иоанн Креститель
В церковной традиции праздник получил название Богоявления (греч. Эпифания, Теофания. — Прим. ред.), потому что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.
В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская церковь до сих пор придерживается этой традиции). Но в IV веке празднование Рождества перенесли на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).
Верующие купаются в реке Иордан - РИА Новости, 1920, 08.08.2018
8 августа 2018, 08:00Религия
"Иордана тут нет". Где на самом деле крестили Иисуса Христа
 
РелигияСправкиРусская православная церковьИорданКрещение Господне
 
 
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