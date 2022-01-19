https://ria.ru/20220119/kreschenie-1768465998.html

В России отмечают Крещение Господне

В России отмечают Крещение Господне - РИА Новости, 19.01.2022

В России отмечают Крещение Господне

Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего — Богоявление. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T00:01

2022-01-19T00:01

2022-01-19T02:05

религия

справки

русская православная церковь

иордан

крещение господне

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего — Богоявление. Наравне с Пасхой это древнейший христианский праздник. Посвящен он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после этого события Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства Крещения — это обязательное условие принадлежности верующих к церкви.В церковной традиции праздник получил название Богоявления (греч. Эпифания, Теофания. — Прим. ред.), потому что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская церковь до сих пор придерживается этой традиции). Но в IV веке празднование Рождества перенесли на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).

https://ria.ru/20200121/1563650831.html

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справки, русская православная церковь, иордан, крещение господне