00:01 19.01.2022 (обновлено: 02:05 19.01.2022)
В России отмечают Крещение Господне
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего — Богоявление.
Наравне с Пасхой это древнейший христианский праздник. Посвящен он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после этого события Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства Крещения — это обязательное условие принадлежности верующих к церкви.
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В церковной традиции праздник получил название Богоявления (греч. Эпифания, Теофания. — Прим. ред.), потому что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.
В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская церковь до сих пор придерживается этой традиции). Но в IV веке празднование Рождества перенесли на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).
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