https://ria.ru/20220119/kreml-1768535762.html
В Кремле оценили важность предстоящего контакта Лаврова и Блинкена
В Кремле оценили важность предстоящего контакта Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле оценили важность предстоящего контакта Лаврова и Блинкена
В Кремле считают "чрезвычайно важным" предстоящий в пятницу контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но пока лучше не забегать... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:04
2022-01-19T13:04
2022-01-19T13:32
дмитрий песков
сергей лавров
энтони блинкен
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женева (город)
нато
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле считают "чрезвычайно важным" предстоящий в пятницу контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, но пока лучше не забегать вперед и дождаться встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, в свете состоявшихся переговоров и процесса формулирования ответа со стороны США и НАТО, такие контакты, как вы упомянули, который состоится в пятницу, чрезвычайно важны. Не будем пока ничего говорить, повестка дня абсолютно понятна. Поэтому дождёмся пятницы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли после встречи на уровне глав МИД РФ и США ускорение процесса согласования гарантий безопасности.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве прорабатывается.
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дмитрий песков, сергей лавров, энтони блинкен, сша, женева (город), нато, мария захарова, россия
13:04 19.01.2022 (обновлено: 13:32 19.01.2022)
В Кремле оценили важность предстоящего контакта Лаврова и Блинкена
В Кремле назвали предстоящий контакт Лаврова и Блинкена "чрезвычайно важным"