https://ria.ru/20220119/kreml-1768533768.html

В Кремле следят за ситуацией со скифским золотом

В Кремле следят за ситуацией со скифским золотом - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле следят за ситуацией со скифским золотом

В Кремле следят за ситуацией со скифским золотом и считают, что его должны вернуть в Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:56

2022-01-19T12:56

2022-01-19T12:56

амстердам

нидерланды

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле следят за ситуацией со скифским золотом и считают, что его должны вернуть в Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией со скифским золотом.Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что решение будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/zoloto-1768493426.html

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амстердам, нидерланды, дмитрий песков, россия