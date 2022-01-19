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Наука
https://ria.ru/20220119/kovid-1768517047.html
Ученые раскрыли влияние COVID-19 на иммунную систему
Ученые раскрыли влияние COVID-19 на иммунную систему - РИА Новости, 19.01.2022
Ученые раскрыли влияние COVID-19 на иммунную систему
Австралийские биологи изучили экспрессию генов, участвующих в работе иммунной системы у людей, переболевших COVID-19, и выяснили, что у пациентов с симптомами... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:41
2022-01-19T12:38
наука
австралия
здоровье
биология
иммунитет
генетика
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Австралийские биологи изучили экспрессию генов, участвующих в работе иммунной системы у людей, переболевших COVID-19, и выяснили, что у пациентов с симптомами длительного ковида они работают хуже. К тому же у них ниже уровень тромбоцитов в крови, с чем связана хроническая усталость. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.Сотрудники Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI), университетов Аделаиды и Флиндерса вместе с учеными-медиками из Женской и детской больницы и Королевской больницы Аделаиды в течение шести месяцев наблюдали за экспрессией тысяч генов в крови 69 человек в возрасте от 20 до 80 лет, переболевших исходным уханьским штаммом COVID-19. Примерно треть из них имели симптомы постковидного синдрома и обращались к врачам по этому поводу.Генетический анализ показал, что экспрессия многих генов у людей с "длительным ковидом" отличается от тех, кто переболел COVID-19 без последствий. Прежде всего, у них низкий уровень тромбоцитов — клеток, способствующих свертыванию крови и восстановлению тканей. Такое состояние, называемое тромбоцитопенией, часто проявляется в виде хронической усталости."Наши данные об экспрессии генов указывать на стойкую легкую тромбоцитопению у людей с длительным течением COVID-19, — приводятся в пресс-релизе SAHMRI слова руководителя исследования Дэвида Линна (David Lynn), профессора Колледжа медицины и общественного здравоохранения Университета Флиндерса. — Один из наиболее распространенных побочных эффектов этого состояния — слабость и усталость".У большинства участников исследования — как с постковидным синдромом, так и без него — авторы наблюдали значительное нарушение работы иммунной системы в течение по крайней мере 12 недель после заражения. Она полностью восстановилась только через 24 недели. При этом ученые не обнаружили корреляции между тяжестью инфекции и степенью дисрегуляции иммунной системы. Нарушение иммунной функции было явным даже у пациентов с легкой инфекцией."Уровень тяжести заболевания не влияет напрямую на уровень нарушения регуляции иммунитета, и мы не смогли найти какие-либо закономерности, указывающие на то, что возраст или пол человека являются дифференцирующим фактором. Очевидно, есть какие-то другие факторы, которые еще предстоит изучить", — сказал профессор Линн.Авторы отмечают, что в данном исследовании они анализировали только данные по исходному штамму вируса, поэтому трудно сказать, как влияют на реакцию иммунной системы штаммы "дельта" и "омикрон". Ученые будут продолжать следить за участниками в течение трех лет, чтобы задокументировать, как иммунная система реагирует на встречу с коронавирусом в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html
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австралия, здоровье, биология, иммунитет, генетика, коронавирус covid-19
11:41 19.01.2022 (обновлено: 12:38 19.01.2022)
 
Ученые раскрыли влияние COVID-19 на иммунную систему

У пациентов с постковидным синдромом ученые обнаружили общее снижение иммунитета

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках выходят из вестибюля одной из станций Московского метрополитена
Люди в медицинских масках выходят из вестибюля одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Австралийские биологи изучили экспрессию генов, участвующих в работе иммунной системы у людей, переболевших COVID-19, и выяснили, что у пациентов с симптомами длительного ковида они работают хуже. К тому же у них ниже уровень тромбоцитов в крови, с чем связана хроническая усталость. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.
Сотрудники Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI), университетов Аделаиды и Флиндерса вместе с учеными-медиками из Женской и детской больницы и Королевской больницы Аделаиды в течение шести месяцев наблюдали за экспрессией тысяч генов в крови 69 человек в возрасте от 20 до 80 лет, переболевших исходным уханьским штаммом COVID-19. Примерно треть из них имели симптомы постковидного синдрома и обращались к врачам по этому поводу.
Генетический анализ показал, что экспрессия многих генов у людей с "длительным ковидом" отличается от тех, кто переболел COVID-19 без последствий. Прежде всего, у них низкий уровень тромбоцитов — клеток, способствующих свертыванию крови и восстановлению тканей. Такое состояние, называемое тромбоцитопенией, часто проявляется в виде хронической усталости.
"Наши данные об экспрессии генов указывать на стойкую легкую тромбоцитопению у людей с длительным течением COVID-19, — приводятся в пресс-релизе SAHMRI слова руководителя исследования Дэвида Линна (David Lynn), профессора Колледжа медицины и общественного здравоохранения Университета Флиндерса. — Один из наиболее распространенных побочных эффектов этого состояния — слабость и усталость".
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У большинства участников исследования — как с постковидным синдромом, так и без него — авторы наблюдали значительное нарушение работы иммунной системы в течение по крайней мере 12 недель после заражения. Она полностью восстановилась только через 24 недели. При этом ученые не обнаружили корреляции между тяжестью инфекции и степенью дисрегуляции иммунной системы. Нарушение иммунной функции было явным даже у пациентов с легкой инфекцией.
"Уровень тяжести заболевания не влияет напрямую на уровень нарушения регуляции иммунитета, и мы не смогли найти какие-либо закономерности, указывающие на то, что возраст или пол человека являются дифференцирующим фактором. Очевидно, есть какие-то другие факторы, которые еще предстоит изучить", — сказал профессор Линн.
Авторы отмечают, что в данном исследовании они анализировали только данные по исходному штамму вируса, поэтому трудно сказать, как влияют на реакцию иммунной системы штаммы "дельта" и "омикрон". Ученые будут продолжать следить за участниками в течение трех лет, чтобы задокументировать, как иммунная система реагирует на встречу с коронавирусом в долгосрочной перспективе.
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