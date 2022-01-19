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Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос с МКС
Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос с МКС - РИА Новости, 19.01.2022
Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос с МКС
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров начали свой первый в 2022 году выход в открытый космос, им предстоит интегрировать в состав Международной... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:28
2022-01-19T16:00
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
антон шкаплеров
роскосмос
олег новицкий
петр дубров
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров начали свой первый в 2022 году выход в открытый космос, им предстоит интегрировать в состав Международной космической станции новый модуль "Причал", следует из трансляции, которая идёт на сайте "Роскосмоса".Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск". Первым выйти из него предстоит Дуброву. Работы в открытом космосе должны продлиться примерно 6 часов 40 минут.Космонавтам предстоит установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС – "Наукой" и "Причалом" - для облегчения работы при дальнейших выходах. Кроме того, два модуля нужно соединить кабелями межмодульной связи и смонтировать антенны системы сближения и стыковки "Курс-П".Также космонавты перенесут телевизионную камеру, которая следит за стыковками кораблей, с одной точки крепления на другую и смонтируют на модуле "Причал" мишени стыковки и контроля стыковки.Узловой модуль "Причал" вошел в состав российского сегмента МКС 26 ноября. Ранее сообщалось, что всего для интеграции и дооснащения "Науки" и "Причала" понадобится десять выходов до конца 2022 года. Три из них Дубров уже совершил вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким 2 июня, 3 и 10 сентября прошлого года.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), антон шкаплеров, роскосмос, олег новицкий, петр дубров
15:28 19.01.2022 (обновлено: 16:00 19.01.2022)
 
Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос с МКС

Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос с борта МКС

© РоскосмосКадр трансляции выхода в открытый космос российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва
Кадр трансляции выхода в открытый космос российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва
© Роскосмос
Кадр трансляции выхода в открытый космос российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров начали свой первый в 2022 году выход в открытый космос, им предстоит интегрировать в состав Международной космической станции новый модуль "Причал", следует из трансляции, которая идёт на сайте "Роскосмоса".
Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск". Первым выйти из него предстоит Дуброву. Работы в открытом космосе должны продлиться примерно 6 часов 40 минут.
Космонавтам предстоит установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС – "Наукой" и "Причалом" - для облегчения работы при дальнейших выходах. Кроме того, два модуля нужно соединить кабелями межмодульной связи и смонтировать антенны системы сближения и стыковки "Курс-П".
Также космонавты перенесут телевизионную камеру, которая следит за стыковками кораблей, с одной точки крепления на другую и смонтируют на модуле "Причал" мишени стыковки и контроля стыковки.
Узловой модуль "Причал" вошел в состав российского сегмента МКС 26 ноября. Ранее сообщалось, что всего для интеграции и дооснащения "Науки" и "Причала" понадобится десять выходов до конца 2022 года. Три из них Дубров уже совершил вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким 2 июня, 3 и 10 сентября прошлого года.
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Тайна космоса. Ученые предложили решение загадки темной материи
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Антон ШкаплеровРоскосмосОлег НовицкийПетр Дубров
 
 
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