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Российские космонавты вернулись на борт МКС
Российские космонавты вернулись на борт МКС - РИА Новости, 19.01.2022
Российские космонавты вернулись на борт МКС
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе, вернулись на российский сегмент Международной космической станции и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T22:33
2022-01-19T22:39
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
антон шкаплеров
роскосмос
европейское космическое агентство
петр дубров
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе, вернулись на российский сегмент Международной космической станции и закрыли выходной люк модуля "Поиск", следует из трансляции, которая идет на сайте "Роскосмоса".Работы в открытом космосе начались в 15.18 мск 19 января – на 18 минут позже запланированного. Для Дуброва, первый раз находящегося на станции, это был уже четвертый выход, для Шкаплерова, совершающего свой четвертый космический полет – третий выход.Космонавты подготовили новейший модуль российского сегмента станции "Причал" к стыковкам кораблей. Они установили на нем новую антенну системы сближения и стыковки "Курс-П" и подключили кабели системы между модулями "Наука" и "Причал". Кроме того, Шкаплеров поставил на "Причале" мишень стыковки.Также в ходе выхода космонавты освободили поручни нового модуля от экранно-вакуумной теплоизоляции, которая защищала их во время выведения. Это нужно для облегчения внекорабельной деятельности во время следующих выходов.Кроме того, Дубров перенес телевизионную камеру с одной точки крепления на другую, теперь она стоит у пассивного стыковочного узла, смотрящего в сторону Земли. Также космонавты подключили ТВ-кабели межмодульной связи, чтобы в будущем можно было снимать стыковку кораблей с модулем "Причал".Ненужные элементы, такие, как контейнер из-под стыковочной мишени, космонавты оттолкнули и выкинули в космическое пространство.Во время работы в открытом космосе несколько раз более чем на 10 минут прерывалась связь между космонавтами и Землей. Примечательно, что пока наземные специалисты пытались "достучаться" до Шкаплерова с Дубровым, космонавты продолжали работать над задачами выхода, лишь периодически делая замечания о наступившей "таинственной тишине".Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыковался к станции 29 июля 2021 года. Узловой модуль "Причал" вошел в состав российского сегмента МКС 26 ноября. Ранее стало известно, что всего для интеграции и дооснащения "Науки" и "Причала" будут осуществлены десять выходов до конца 2022 года. Три из них Дубров совершил вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким 2 июня, 3 и 10 сентября.Дубров с Новицким прибыли на станцию 9 апреля 2021 года. Как рассказывал сам Дубров, в сумме он может поучаствовать в семи выходах в открытый космос. 5 октября на станцию прибыл Антон Шкаплеров, а вместе с ним – киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и Клима Шипенко. После 12 дней съемок на МКС они вернулись на Землю вместе с Олегом Новицким, а Шкаплеров остался и отправится домой с Петром Дубровым весной 2022 года. Сам Шкаплеров говорил, что выйдет в открытый космос три или четыре раза.Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж 66-й экспедиции - космонавты "Роскосмоса" командир МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
https://ria.ru/20220119/pyl-1768575493.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), антон шкаплеров, роскосмос, европейское космическое агентство, петр дубров
22:33 19.01.2022 (обновлено: 22:39 19.01.2022)
 
Российские космонавты вернулись на борт МКС

Россияне Шкаплеров и Дубров вернулись на борт МКС после выхода в открытый космос

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Международная космическая станция пролетает над циклоном
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе, вернулись на российский сегмент Международной космической станции и закрыли выходной люк модуля "Поиск", следует из трансляции, которая идет на сайте "Роскосмоса".
Работы в открытом космосе начались в 15.18 мск 19 января – на 18 минут позже запланированного. Для Дуброва, первый раз находящегося на станции, это был уже четвертый выход, для Шкаплерова, совершающего свой четвертый космический полет – третий выход.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
15:57
Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС
Космонавты подготовили новейший модуль российского сегмента станции "Причал" к стыковкам кораблей. Они установили на нем новую антенну системы сближения и стыковки "Курс-П" и подключили кабели системы между модулями "Наука" и "Причал". Кроме того, Шкаплеров поставил на "Причале" мишень стыковки.
Также в ходе выхода космонавты освободили поручни нового модуля от экранно-вакуумной теплоизоляции, которая защищала их во время выведения. Это нужно для облегчения внекорабельной деятельности во время следующих выходов.
Кроме того, Дубров перенес телевизионную камеру с одной точки крепления на другую, теперь она стоит у пассивного стыковочного узла, смотрящего в сторону Земли. Также космонавты подключили ТВ-кабели межмодульной связи, чтобы в будущем можно было снимать стыковку кораблей с модулем "Причал".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 21:04Наука
Российские космонавты нашли возможное место утечки на МКС
Ненужные элементы, такие, как контейнер из-под стыковочной мишени, космонавты оттолкнули и выкинули в космическое пространство.
Во время работы в открытом космосе несколько раз более чем на 10 минут прерывалась связь между космонавтами и Землей. Примечательно, что пока наземные специалисты пытались "достучаться" до Шкаплерова с Дубровым, космонавты продолжали работать над задачами выхода, лишь периодически делая замечания о наступившей "таинственной тишине".
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыковался к станции 29 июля 2021 года. Узловой модуль "Причал" вошел в состав российского сегмента МКС 26 ноября. Ранее стало известно, что всего для интеграции и дооснащения "Науки" и "Причала" будут осуществлены десять выходов до конца 2022 года. Три из них Дубров совершил вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким 2 июня, 3 и 10 сентября.
Вид на Землю с борта МКС
13 января, 10:14
На МКС проведут более ста российских научных экспериментов
Дубров с Новицким прибыли на станцию 9 апреля 2021 года. Как рассказывал сам Дубров, в сумме он может поучаствовать в семи выходах в открытый космос. 5 октября на станцию прибыл Антон Шкаплеров, а вместе с ним – киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и Клима Шипенко. После 12 дней съемок на МКС они вернулись на Землю вместе с Олегом Новицким, а Шкаплеров остался и отправится домой с Петром Дубровым весной 2022 года. Сам Шкаплеров говорил, что выйдет в открытый космос три или четыре раза.
Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж 66-й экспедиции - космонавты "Роскосмоса" командир МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 11:04
"Роскосмос" предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Антон ШкаплеровРоскосмосЕвропейское космическое агентствоПетр Дубров
 
 
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