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https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768598018.html
В Крыму снова ужесточили ограничения по COVID-19
В Крыму снова ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
В Крыму снова ужесточили ограничения по COVID-19
Власти Крыма вновь ужесточают антиковидные ограничения, вводя с 24 января самоизоляцию для граждан старше 60 лет, приостанавливают диспансеризацию, переводят... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:20
2022-01-19T18:05
общество
республика крым
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Власти Крыма вновь ужесточают антиковидные ограничения, вводя с 24 января самоизоляцию для граждан старше 60 лет, приостанавливают диспансеризацию, переводят 50% бюджетников на удаленную работу и рекомендует работодателям также перевести на дистанционкц своих сотрудников, говорится в тексте указа главы Крыма Сергея Аксенова."С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в указе Аксенова, опубликованном на сайте главы региона.Изменениями в указ о повышенной готовности также рекомендовано всем работодателям перевести на удаленную работу половину сотрудников."С 24 января 2022 года и до особого распоряжения руководителям государственных органов Республики Крым и органов местного самоуправления… обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников", - сообщается в указе.Помимо этих ограничений, указом приостанавливается проведение профосмотров населения и диспансеризация в медицинских организациях, за исключением глубокой диспансеризации людей, перенесших COVID-19. Аксенов также поручил организовать работу органов социального обеспечения в полной изоляции со сменным режимом для сотрудников в 14 дней.Все ограничения, упоминаемые в указе главы региона, вступают в силу с 24 января. Они вводились осенью 2021 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. После снижения уровня заболеваемости коронавирусом в конце года данные ограничения были сняты. С 17 января в Крыму вновь ввели требование предъявления документа о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом при посещении общественных мест и заведений общепита. В последнее время заболеваемость COVID-19 в республике вновь стала расти, за последние сутки выявлено 199 случаев.
https://ria.ru/20220119/kovid-1768517047.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:20 19.01.2022 (обновлено: 18:05 19.01.2022)
 
В Крыму снова ужесточили ограничения по COVID-19

Крым снова ввел антиковидные ограничения: самоизоляцию для пожилых и удаленную работу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Власти Крыма вновь ужесточают антиковидные ограничения, вводя с 24 января самоизоляцию для граждан старше 60 лет, приостанавливают диспансеризацию, переводят 50% бюджетников на удаленную работу и рекомендует работодателям также перевести на дистанционкц своих сотрудников, говорится в тексте указа главы Крыма Сергея Аксенова.
"С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в указе Аксенова, опубликованном на сайте главы региона.
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Изменениями в указ о повышенной готовности также рекомендовано всем работодателям перевести на удаленную работу половину сотрудников.
"С 24 января 2022 года и до особого распоряжения руководителям государственных органов Республики Крым и органов местного самоуправления… обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников", - сообщается в указе.
Помимо этих ограничений, указом приостанавливается проведение профосмотров населения и диспансеризация в медицинских организациях, за исключением глубокой диспансеризации людей, перенесших COVID-19. Аксенов также поручил организовать работу органов социального обеспечения в полной изоляции со сменным режимом для сотрудников в 14 дней.
Все ограничения, упоминаемые в указе главы региона, вступают в силу с 24 января. Они вводились осенью 2021 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. После снижения уровня заболеваемости коронавирусом в конце года данные ограничения были сняты. С 17 января в Крыму вновь ввели требование предъявления документа о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом при посещении общественных мест и заведений общепита. В последнее время заболеваемость COVID-19 в республике вновь стала расти, за последние сутки выявлено 199 случаев.
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