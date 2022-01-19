https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768546052.html

В Эстонии зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Эстонии зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.01.2022

В Эстонии зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Эстонии, за сутки в стране выявлено свыше 3 тысяч инфицированных, сообщил в среду... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:02

2022-01-19T14:02

2022-01-19T14:02

распространение коронавируса

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эстония

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Эстонии, за сутки в стране выявлено свыше 3 тысяч инфицированных, сообщил в среду республиканский департамент здоровья."За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 963 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 3159, что является наивысшим показателем за время пандемии", - говорится в сообщении.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии, по данным на среду, достигло 274 658. В больницах находятся 316 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике COVID-19 унес 1990 жизней.

https://ria.ru/20220119/shtamm-1768478579.html

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в мире, эстония, коронавирусы, коронавирус covid-19