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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768546052.html
В Эстонии зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Эстонии зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.01.2022
В Эстонии зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Эстонии, за сутки в стране выявлено свыше 3 тысяч инфицированных, сообщил в среду... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:02
2022-01-19T14:02
распространение коронавируса
в мире
эстония
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Эстонии, за сутки в стране выявлено свыше 3 тысяч инфицированных, сообщил в среду республиканский департамент здоровья."За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 963 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 3159, что является наивысшим показателем за время пандемии", - говорится в сообщении.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии, по данным на среду, достигло 274 658. В больницах находятся 316 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике COVID-19 унес 1990 жизней.
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в мире, эстония, коронавирусы, коронавирус covid-19
14:02 19.01.2022
 
В Эстонии зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Эстонии зафиксировали 3159 новых случаев COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв - РИА Новости. Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Эстонии, за сутки в стране выявлено свыше 3 тысяч инфицированных, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 963 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 3159, что является наивысшим показателем за время пандемии", - говорится в сообщении.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии, по данным на среду, достигло 274 658. В больницах находятся 316 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике COVID-19 унес 1990 жизней.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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