https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768538787.html

Путин принял к сведению новый план правительства по борьбе с COVID-19

Путин принял к сведению новый план правительства по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

Путин принял к сведению новый план правительства по борьбе с COVID-19

Президенту РФ Владимиру Путину доложен план правительства по борьбе с COVID-19, он принят к сведению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:17

2022-01-19T13:17

2022-01-19T13:17

политика

владимир путин

дмитрий песков

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложен план правительства по борьбе с COVID-19, он принят к сведению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается плана, то, безусловно, он доложен главе государства, он принял к сведению. Правительство действует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получил ли Путин доклад о новом правительственном плане по борьбе с коронавирусом.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство разработало новый план борьбы с COVID с учётом распространения штамма "омикрон".

https://ria.ru/20220118/testirovanie-1768371439.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, михаил мишустин, россия