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Путин принял к сведению новый план правительства по борьбе с COVID-19
Путин принял к сведению новый план правительства по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
Путин принял к сведению новый план правительства по борьбе с COVID-19
Президенту РФ Владимиру Путину доложен план правительства по борьбе с COVID-19, он принят к сведению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:17
2022-01-19T13:17
2022-01-19T13:17
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложен план правительства по борьбе с COVID-19, он принят к сведению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается плана, то, безусловно, он доложен главе государства, он принял к сведению. Правительство действует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получил ли Путин доклад о новом правительственном плане по борьбе с коронавирусом.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство разработало новый план борьбы с COVID с учётом распространения штамма "омикрон".
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политика, владимир путин, дмитрий песков, михаил мишустин, россия
Путин принял к сведению новый план правительства по борьбе с COVID-19
Пресс-секретарь Песков: Путин принял к сведению новый план по борьбе с COVID-19