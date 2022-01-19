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Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус - РИА Новости, 19.01.2022
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изобрели новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:53
2022-01-19T15:32
распространение коронавируса
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изобрели новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им в точности, сообщили журналистам в Минобороны.В Минобороны пояснили, что в набор включили специальное вещество, которое инактивирует вирус всего за минуту. Это позволяет практически сразу приступить непосредственно к исследованию. Какой именно это реагент, не раскрывается — это ноу-хау российских военных."Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", — рассказали в военном ведомстве.Так, традиционный анализ ПЦР занимает около часа, а с учетом подготовки проб — два часа. Новый тест обладает такой же точностью — не менее 95 процентов, заверили разработчики. Не поменялась и методика — взятые пробы помещают в специальный раствор и затем отправляют на исследование.Набор получил название "КовиГен-LAMP", он полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов."За счет того что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу", — добавили в Минобороны.Военных врачей уже обучают работе с новыми тестами. Для них организовали курсы, на которых они знакомятся с теорией нового метода и специальным оборудованием, работают в лаборатории, учатся готовить пробы и ставить реакции.В разработке участвовали специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их коллеги из научно-производственной фирмы "Синтол".
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общество, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:53 19.01.2022 (обновлено: 15:32 19.01.2022)
 
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изобрели новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им в точности, сообщили журналистам в Минобороны.

"На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", — говорится в релизе.

В Минобороны пояснили, что в набор включили специальное вещество, которое инактивирует вирус всего за минуту. Это позволяет практически сразу приступить непосредственно к исследованию. Какой именно это реагент, не раскрывается — это ноу-хау российских военных.
"Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", — рассказали в военном ведомстве.
Так, традиционный анализ ПЦР занимает около часа, а с учетом подготовки проб — два часа. Новый тест обладает такой же точностью — не менее 95 процентов, заверили разработчики. Не поменялась и методика — взятые пробы помещают в специальный раствор и затем отправляют на исследование.
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"За счет того что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу", — добавили в Минобороны.
Военных врачей уже обучают работе с новыми тестами. Для них организовали курсы, на которых они знакомятся с теорией нового метода и специальным оборудованием, работают в лаборатории, учатся готовить пробы и ставить реакции.
В разработке участвовали специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их коллеги из научно-производственной фирмы "Синтол".
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