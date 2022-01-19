https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768520670.html

Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус - РИА Новости, 19.01.2022

Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изобрели новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:53

2022-01-19T11:53

2022-01-19T15:32

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изобрели новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им в точности, сообщили журналистам в Минобороны.В Минобороны пояснили, что в набор включили специальное вещество, которое инактивирует вирус всего за минуту. Это позволяет практически сразу приступить непосредственно к исследованию. Какой именно это реагент, не раскрывается — это ноу-хау российских военных."Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", — рассказали в военном ведомстве.Так, традиционный анализ ПЦР занимает около часа, а с учетом подготовки проб — два часа. Новый тест обладает такой же точностью — не менее 95 процентов, заверили разработчики. Не поменялась и методика — взятые пробы помещают в специальный раствор и затем отправляют на исследование.Набор получил название "КовиГен-LAMP", он полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов."За счет того что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу", — добавили в Минобороны.Военных врачей уже обучают работе с новыми тестами. Для них организовали курсы, на которых они знакомятся с теорией нового метода и специальным оборудованием, работают в лаборатории, учатся готовить пробы и ставить реакции.В разработке участвовали специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их коллеги из научно-производственной фирмы "Синтол".

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/analizy-1764199177.html

https://ria.ru/20220119/kovid-1768517047.html

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общество, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19