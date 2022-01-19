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В Москве выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.01.2022

В Москве выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 8795, Санкт-Петербурге - 4382, Подмосковье - 2626, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:03

2022-01-19T11:03

2022-01-19T11:03

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 8795, Санкт-Петербурге - 4382, Подмосковье - 2626, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 8795, 2 Санкт-Петербург 4382, 3 Московская область 2626", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 24, Ненецком автономном округе - 7, Чукотском автономном округе - 3.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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