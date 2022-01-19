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В Москве выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.01.2022
В Москве выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 8795, Санкт-Петербурге - 4382, Подмосковье - 2626, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:03
2022-01-19T11:03
2022-01-19T11:03
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общество
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 8795, Санкт-Петербурге - 4382, Подмосковье - 2626, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 8795, 2 Санкт-Петербург 4382, 3 Московская область 2626", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 24, Ненецком автономном округе - 7, Чукотском автономном округе - 3.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом