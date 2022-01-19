https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508555.html
В России за сутки выписали 22 920 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 22 920 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
В России за сутки выписали 22 920 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 22 920 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 925 855 человек после этого заболевания, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:03
2022-01-19T11:03
2022-01-19T11:03
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 22 920 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 925 855 человек после этого заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 920 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 925 855", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1997 человек, в Воронежской области - 1527, в Санкт-Петербурге - 1449.
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общество, воронежская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 22 920 человек после COVID-19
За сутки в России выписали 22 920 человек после COVID-19