https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508555.html

В России за сутки выписали 22 920 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 22 920 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

В России за сутки выписали 22 920 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 22 920 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 925 855 человек после этого заболевания, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:03

2022-01-19T11:03

2022-01-19T11:03

распространение коронавируса

общество

воронежская область

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 22 920 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 925 855 человек после этого заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 920 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 925 855", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1997 человек, в Воронежской области - 1527, в Санкт-Петербурге - 1449.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768501130.html

воронежская область

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