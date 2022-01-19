https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508406.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 698 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 698 человек - РИА Новости, 19.01.2022

В России за сутки от COVID-19 умерли 698 человек

За сутки в РФ подтверждены 698 смертей с COVID-19, за все время умерли 323 376 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:02

2022-01-19T11:02

2022-01-19T11:29

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 698 смертей с COVID-19, за все время умерли 323 376 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 698 смертей… За весь период по России умерли 323 376 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 71, Санкт-Петербурге - 62, Подмосковье - 38.

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767519428.html

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2022

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