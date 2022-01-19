https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508406.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 698 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 698 человек - РИА Новости, 19.01.2022
В России за сутки от COVID-19 умерли 698 человек
За сутки в РФ подтверждены 698 смертей с COVID-19, за все время умерли 323 376 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:02
2022-01-19T11:02
2022-01-19T11:29
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 698 смертей с COVID-19, за все время умерли 323 376 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 698 смертей… За весь период по России умерли 323 376 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 71, Санкт-Петербурге - 62, Подмосковье - 38.
https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767519428.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:02 19.01.2022 (обновлено: 11:29 19.01.2022)
В России за сутки от COVID-19 умерли 698 человек
В России за сутки зафиксировали 698 смертей от COVID-19