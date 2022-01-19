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Мэр Красноярска повторно заболел COVID-19
Мэр Красноярска повторно заболел COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
Мэр Красноярска повторно заболел COVID-19
Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил в Instagram, что повторно заболел COVID-19. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:32
2022-01-19T09:32
2022-01-19T09:32
распространение коронавируса
общество
красноярск
здоровье - общество
сергей еремин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил в Instagram, что повторно заболел COVID-19.В первый раз мэр переболел коронавирусной инфекцией в конце октября 2020 года. Он сообщил, что у него и его старшей дочери был положительный результат на коронавирус. Также сказал, что чувствует себя нормально и находится с семьей на изоляции."Ну что, друзья, у меня ковид... Я пять дней назад пошел на ревакцинацию, сделал первый компонент прививки, но вчера сдаю анализ - он оказался положительный. Это говорит о том, что нет пока 100% защиты от этой заразы, но все же прививка позволят перенести заболевания легче", - сказал Еремин.По его словам, ситуация в городе находится под его контролем, опыт управления онлайн уже есть.
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общество, красноярск, здоровье - общество, сергей еремин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мэр Красноярска повторно заболел COVID-19
Мэр Красноярска Сергей Еремин повторно заболел COVID-19
КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости.
Мэр Красноярска Сергей Еремин
сообщил в Instagram
, что повторно заболел COVID-19.
В первый раз мэр переболел коронавирусной инфекцией в конце октября 2020 года. Он сообщил, что у него и его старшей дочери был положительный результат на коронавирус. Также сказал, что чувствует себя нормально и находится с семьей на изоляции.
"Ну что, друзья, у меня ковид... Я пять дней назад пошел на ревакцинацию, сделал первый компонент прививки, но вчера сдаю анализ - он оказался положительный. Это говорит о том, что нет пока 100% защиты от этой заразы, но все же прививка позволят перенести заболевания легче", - сказал Еремин.
По его словам, ситуация в городе находится под его контролем, опыт управления онлайн уже есть.