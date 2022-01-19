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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768481996.html
В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19
В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022
В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19
Медучреждения Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:08
2022-01-19T08:08
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россия
коронавирус covid-19
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ЯКУТСК, 19 янв – РИА Новости. Медучреждения Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.Как отметили в ведомстве, вакцинация подростков носит исключительно добровольный характер."В настоящее время в медицинских организациях республики идут подготовительные работы для организации вакцинации подростков 12-17 лет против новой коронавирусной инфекции, в том числе оснащение прививочных кабинетов, обучение медицинского персонала по порядку проведения вакцинации…, правилам хранения и транспортирования вакцины...", - рассказали в пресс-службе.По данным оперативного штаба республики, за прошедшие сутки на лечение в стационары Якутии поступило 76 человек с диагнозом COVID‑19 из 448 новых выявленных случаев заболевания.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на этой неделе.
https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768362405.html
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:08 19.01.2022
 
В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19

Минздрав Якутии сообщил о подготовке к вакцинации подростков от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает прививку от коронавируса
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник делает прививку от коронавируса
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 янв – РИА Новости. Медучреждения Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Как отметили в ведомстве, вакцинация подростков носит исключительно добровольный характер.
"В настоящее время в медицинских организациях республики идут подготовительные работы для организации вакцинации подростков 12-17 лет против новой коронавирусной инфекции, в том числе оснащение прививочных кабинетов, обучение медицинского персонала по порядку проведения вакцинации…, правилам хранения и транспортирования вакцины...", - рассказали в пресс-службе.
По данным оперативного штаба республики, за прошедшие сутки на лечение в стационары Якутии поступило 76 человек с диагнозом COVID‑19 из 448 новых выявленных случаев заболевания.
Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на этой неделе.
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