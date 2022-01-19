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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768476024.html
Роспотребнадзор оценил информацию о заражении коронавирусом от хомяков
Роспотребнадзор оценил информацию о заражении коронавирусом от хомяков - РИА Новости, 19.01.2022
Роспотребнадзор оценил информацию о заражении коронавирусом от хомяков
Точных данных о том, что именно хомяки в Гонконге стали источником заражения коронавирусом сотрудников зоомагазина, нет, поэтому паниковать пока не стоит,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T03:25
2022-01-19T06:20
распространение коронавируса
в мире
гонконг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
маргарита провоторова
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Точных данных о том, что именно хомяки в Гонконге стали источником заражения коронавирусом сотрудников зоомагазина, нет, поэтому паниковать пока не стоит, заявила РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.Ранее издание South China Morning Post сообщило, что органы здравоохранения Гонконга изучают вероятные доказательства возможной передачи коронавируса от хомяка человеку, власти намерены усыпить около двух тысяч этих грызунов. Отмечается, что по меньшей мере 11 случаев заражения хомяков коронавирусом выявили в Гонконге, после чего были зафиксированы подтвержденный и предполагаемый случай заражения людей, связанных с местным зоомагазином.Она отметила, что за время пандемии животные уже не раз подвергались уничтожению — были рассказы ветеринаров, которым приносили собак на усыпление из-за страха заразиться от питомцев коронавирусом, и сообщения о массовом истреблении норок в Дании.При этом, следует помнить, что сейчас основной путь заражения коронавирусом — от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения общественных мест с большим скоплением людей, подчеркнула Провоторова.
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в мире, гонконг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, маргарита провоторова
03:25 19.01.2022 (обновлено: 06:20 19.01.2022)
 
Роспотребнадзор оценил информацию о заражении коронавирусом от хомяков

Эксперт Провоторова: точных данных о заражении людей COVID-19 от хомяков пока нет

© Depositphotos / alexkalashnikovХомяк
Хомяк - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Depositphotos / alexkalashnikov
Хомяк. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв РИА Новости. Точных данных о том, что именно хомяки в Гонконге стали источником заражения коронавирусом сотрудников зоомагазина, нет, поэтому паниковать пока не стоит, заявила РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
Ранее издание South China Morning Post сообщило, что органы здравоохранения Гонконга изучают вероятные доказательства возможной передачи коронавируса от хомяка человеку, власти намерены усыпить около двух тысяч этих грызунов. Отмечается, что по меньшей мере 11 случаев заражения хомяков коронавирусом выявили в Гонконге, после чего были зафиксированы подтвержденный и предполагаемый случай заражения людей, связанных с местным зоомагазином.

"Тестирование животных проводилось в рамках эпидемиологического исследования, чтобы найти путь передачи инфекции, которую обнаружили у работника магазина. Позже заражение подтвердилось еще у двух сотрудников, которые ухаживали за грызунами. Но окончательных данных, что именно эти животные являются основным и единственным источником заражения, пока нет. Поэтому, хоть все это и тревожно звучит, паниковать не стоит", — сказала Провоторова.

Она отметила, что за время пандемии животные уже не раз подвергались уничтожению — были рассказы ветеринаров, которым приносили собак на усыпление из-за страха заразиться от питомцев коронавирусом, и сообщения о массовом истреблении норок в Дании.
При этом, следует помнить, что сейчас основной путь заражения коронавирусом — от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения общественных мест с большим скоплением людей, подчеркнула Провоторова.
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Распространение коронавирусаВ миреГонконгФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеКоронавирус COVID-19Маргарита Провоторова
 
 
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