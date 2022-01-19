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Звездные музыканты, редкие произведения: лучшие концерты "Зарядья" в январе

Звездные музыканты, редкие произведения: лучшие концерты "Зарядья" в январе - РИА Новости, 19.01.2022

Звездные музыканты, редкие произведения: лучшие концерты "Зарядья" в январе

Новый 2022 год концертный зал "Зарядье" начинает с великолепных концертов. В афише января – выступление звезд мировой оперы, редко звучащие произведения... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:25

2022-01-19T11:25

2022-01-19T11:25

петр чайковский

владимир спиваков

вольфганг амадей моцарт

российский национальный оркестр

иоганн себастьян бах

концертный зал "зарядье"

культпоход

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Новый 2022 год концертный зал "Зарядье" начинает с великолепных концертов. В афише января – выступление звезд мировой оперы, редко звучащие произведения Моцарта, музыка Брамса и необычная версия "Евгения Онегина" Чайковского. Подробности – в материале РИА Новости.Европейские знаменитости20 январяЭтот концерт без преувеличения можно назвать великолепным уже по именам в афише. В Москву приезжают выдающиеся немецкие вокалисты: сопрано Анна Прохазка и баритон Флориан Бёш. Они выступят в сопровождении оркестра Il Pomo d'Oro, знаменитых аутентистов, которые специализируются на музыке барокко и классицизма. Программа весьма изысканная: духовные кантаты Баха и Букстехуде, произведения, которые не так часто звучат в наших концертных залах.Австрийскую певицу Анну Прохазку называют одной из лучших оперных сопрано мира, она – хедлайнер Зальцбургского фестиваля, солистка Немецкой оперы, разносторонняя и востребованная исполнительница, которая одинаково уверенно чувствует себя и в классико-романтическом репертуаре, и в старинном, и в современном. Ее партнер по московскому концерту Флориан Бёш снискал популярность благодаря исполнению Шуберта и Малера. Записи произведений этих композиторов принесли ему престижные музыкальные премии. Бёш известен не только как прекрасный певец, но и талантливый актер, которого, говорят, если увидишь один раз на сцене, то уже не забудешь.Современная версия оперы "Евгений Онегин"25 января"Татьяна" – это авторская редакция партитуры оперы Чайковского "Евгений Онегин", сделанная современным композитором Георгием Каретниковым. Назвав свою версию классического произведения именем главной героини, Георгий Николаевич опирался на мнение Достоевского относительно не слишком удачного пушкинского названия романа. Важную роль сыграли и его собственные ранние впечатления от оперы Чайковского. "Татьяна" длится всего полтора часа, в ней две части вместо трех.Премьера редакции состоялась чуть больше 20 лет назад, в 1999 году, когда отмечали 200-летие со дня рождения Пушкина. На концерте в зале "Зарядье" орекстр под руководством дирижера Константина Чудовского исполнит обновленный вариант "Татьяны" – с записями фрагментов из романа Пушкина в исполнении Иннокентия Смоктуновского. По мысли композитора это поможет слушателям по-новому открыть для себя "энциклопедию русской жизни" в музыке. Кстати, в отличие от классического оригинала, эта опера – со счастливым концом.Виртуозный Моцарт27 январяЗнаменитый камерный оркестр Владимира Спивакова, созданный им более 40 лет назад, выступает в зале "Зарядье" с моцартовской программой – так в зале "Зарядье" решили отметить день рождения Моцарта. В первом отделении – известный концерт №23 для фортепиано с оркестром, солирует Алексей Володин. Эта музыка из разряда той, которую знают все. И если номер сочинения вам ничего не говорит, то уж среднюю медленную часть каждый слышал хоть раз.Во втором отделении прозвучит "Коронационная месса" Моцарта, которую не так уж часто исполняют в наших концертных залах. Кстати, "коронационной" ее стали назвать уже после смерти композитора: многие годы считалось, что Моцарт написал ее для службы коронации образа Богородицы в Зальцбурге. Однако, догадки эти ничем не подкреплялись. Зато впоследствии она действительно исполнялась во время коронаций. Вместе с "Виртуозами" мессу исполнят замечательные певцы: Анна Аглатова, Полина Шамаева, Игорь Подоплелов.Вечер Брамса29 январяВ программе этого вечера сразу два концерта для фортепиано с оркестром Брамса. Оба произведения исполнит выдающийся пианист Константин Лифшиц, которого называют блистательным представителем русской фортепианной школы. Впервые о нем заговорили в 1995 году, когда сделанная им запись "Гольдберг-вариаций" Баха завоевала премию ECHO Klassik "Самый многообещающий артист года" и номинировалась на Grammу. Сегодня он известен во всем мире, пресса пишет о его концертах в превосходной степени, отмечая не только прекрасную технику, но и удивительную легкость и деликатную манеру игры. Выступит музыкант в сопровождении Российского национального оркестра, дирижировать будет Дмитрий Лисс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр чайковский, владимир спиваков, вольфганг амадей моцарт, российский национальный оркестр, иоганн себастьян бах, концертный зал "зарядье", культпоход