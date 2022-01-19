https://ria.ru/20220119/klyushin-1768573666.html
В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина
В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина - РИА Новости, 19.01.2022
В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина
Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по факту незаконного копирования информации с носителей, принадлежащих гражданину России Владиславу РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:51
2022-01-19T15:51
2022-01-19T15:51
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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по факту незаконного копирования информации с носителей, принадлежащих гражданину России Владиславу Клюшину, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Оливер Чирич из женевской юридической компании TA Advisory.Гражданин России Владислав Клюшин, арестованный ранее в Швейцарии, в декабре 2021 года по решению властей был экстрадирован в США, где его обвиняют в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках.По словам адвоката, Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил жалобу адвокатов Клюшина и обязал Федеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Федерального управления юстиции и швейцарской федеральной полиции по факту получения ими незаконного доступа к компьютеру и телефону, изъятым у российского гражданина в ходе его ареста в Швейцарии 21 марта 2021 года, совершенного по требованию американской стороны. Адвокаты Клюшина просили суд отменить решение прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного копирования зашифрованных данных с принадлежащих ему телефона и компьютера. Ранее юристам удалось добиться изъятия этих устройств из списка доказательств и вернуть их в Россию, а также обязать Федеральное управление юстиции удалить незаконно полученные его сотрудниками данные.Он отметил, что Федеральное управление юстиции не только проигнорировало письменные требования адвокатов Клюшина опечатать принадлежащие ему носители информации, но и в дальнейшем произвело копирование зашифрованной информации с них без получения разрешения суда. Несанкционированный доступ к личной информации Клюшина был произведен, несмотря на все возражения и требования адвокатов и подзащитного, апеллирующих к соблюдению установленных правил обращения с такими видами носителей.После требования разъяснить действия представителей правопорядка, Федеральное управление юстиции заявило, что запрос на опечатывание принадлежащих Клюшину носителей информации от 29 марта 2021 года был "запоздалым". Федеральный уголовный суд и генеральная прокуратура Швейцарии не смогли оперативно ответить на запрос РИА Новости и подтвердить данную информацию.
https://ria.ru/20211223/kontakt-1765023127.html
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в мире, сша, швейцария, россия, владислав клюшин
В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина
Генпрокуратура Швейцарии завела дело о незаконном копировании данных россиянина Клюшина
ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Генеральная прокуратура Швейцарии
возбудила уголовное дело по факту незаконного копирования информации с носителей, принадлежащих гражданину России
Владиславу Клюшину
, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Оливер Чирич из женевской юридической компании TA Advisory.
Гражданин России Владислав Клюшин, арестованный ранее в Швейцарии, в декабре 2021 года по решению властей был экстрадирован в США
, где его обвиняют в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках.
По словам адвоката, Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил жалобу адвокатов Клюшина и обязал Федеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Федерального управления юстиции и швейцарской федеральной полиции по факту получения ими незаконного доступа к компьютеру и телефону, изъятым у российского гражданина в ходе его ареста в Швейцарии 21 марта 2021 года, совершенного по требованию американской стороны.
Адвокаты Клюшина просили суд отменить решение прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного копирования зашифрованных данных с принадлежащих ему телефона и компьютера. Ранее юристам удалось добиться изъятия этих устройств из списка доказательств и вернуть их в Россию, а также обязать Федеральное управление юстиции удалить незаконно полученные его сотрудниками данные.
"Процедура опечатывания и хранения изъятых у него личных вещей изначально производилась с существенными нарушениями швейцарского законодательства… Теперь же прокуратуре Швейцарии необходимо будет дать ответ: кто и по чьему запросу произвел незаконное копирование данных с носителей, принадлежащих Владиславу Клюшину", - сообщил Чирич.
Он отметил, что Федеральное управление юстиции не только проигнорировало письменные требования адвокатов Клюшина опечатать принадлежащие ему носители информации, но и в дальнейшем произвело копирование зашифрованной информации с них без получения разрешения суда. Несанкционированный доступ к личной информации Клюшина был произведен, несмотря на все возражения и требования адвокатов и подзащитного, апеллирующих к соблюдению установленных правил обращения с такими видами носителей.
После требования разъяснить действия представителей правопорядка, Федеральное управление юстиции заявило, что запрос на опечатывание принадлежащих Клюшину носителей информации от 29 марта 2021 года был "запоздалым".
Федеральный уголовный суд и генеральная прокуратура Швейцарии не смогли оперативно ответить на запрос РИА Новости и подтвердить данную информацию.