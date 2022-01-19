https://ria.ru/20220119/klyushin-1768573666.html

В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина ‎

В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина ‎ - РИА Новости, 19.01.2022

В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина ‎

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по ‎факту незаконного копирования информации с носителей, принадлежащих гражданину России ‎Владиславу РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:51

2022-01-19T15:51

2022-01-19T15:51

в мире

сша

швейцария

россия

владислав клюшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136723/46/1367234628_0:85:2001:1210_1920x0_80_0_0_0a5f8398f0ee8b53019b0f5305b9b0a0.jpg

ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по ‎факту незаконного копирования информации с носителей, принадлежащих гражданину России ‎Владиславу Клюшину, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Оливер Чирич из женевской юридической компании TA Advisory.‎Гражданин России Владислав Клюшин, арестованный ранее в Швейцарии, в декабре 2021 года по ‎решению властей был экстрадирован в США, где его обвиняют в совершении экономических ‎преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на ‎фондовых рынках.‎По словам адвоката, Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил жалобу адвокатов Клюшина ‎и обязал Федеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении неустановленных ‎сотрудников Федерального управления юстиции и швейцарской федеральной полиции по факту ‎получения ими незаконного доступа к компьютеру и телефону, изъятым у российского гражданина ‎в ходе его ареста в Швейцарии 21 марта 2021 года, совершенного по требованию американской ‎стороны. ‎Адвокаты Клюшина просили суд отменить решение прокуратуры об отказе в возбуждении ‎уголовного дела по факту незаконного копирования зашифрованных данных с принадлежащих ему ‎телефона и компьютера. Ранее юристам удалось добиться изъятия этих устройств из списка ‎доказательств и вернуть их в Россию, а также обязать Федеральное управление юстиции удалить ‎незаконно полученные его сотрудниками данные.‎Он отметил, что Федеральное управление юстиции не только проигнорировало письменные ‎требования адвокатов Клюшина опечатать принадлежащие ему носители информации, но и в ‎дальнейшем произвело копирование зашифрованной информации с них без получения ‎разрешения суда. Несанкционированный доступ к личной информации Клюшина был произведен, ‎несмотря на все возражения и требования адвокатов и подзащитного, апеллирующих к ‎соблюдению установленных правил обращения с такими видами носителей.‎После требования разъяснить действия представителей правопорядка, Федеральное управление ‎юстиции заявило, что запрос на опечатывание принадлежащих Клюшину носителей информации ‎от 29 марта 2021 года был "запоздалым". ‎Федеральный уголовный суд и генеральная прокуратура Швейцарии не смогли оперативно ответить на запрос РИА Новости и подтвердить данную информацию.

https://ria.ru/20211223/kontakt-1765023127.html

https://ria.ru/20220105/klyushin-1766674379.html

сша

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, швейцария, россия, владислав клюшин