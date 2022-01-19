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https://ria.ru/20220119/klyushin-1768573666.html
В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина ‎
В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина ‎ - РИА Новости, 19.01.2022
В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина ‎
Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по ‎факту незаконного копирования информации с носителей, принадлежащих гражданину России ‎Владиславу РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:51
2022-01-19T15:51
в мире
сша
швейцария
россия
владислав клюшин
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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по ‎факту незаконного копирования информации с носителей, принадлежащих гражданину России ‎Владиславу Клюшину, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Оливер Чирич из женевской юридической компании TA Advisory.‎Гражданин России Владислав Клюшин, арестованный ранее в Швейцарии, в декабре 2021 года по ‎решению властей был экстрадирован в США, где его обвиняют в совершении экономических ‎преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на ‎фондовых рынках.‎По словам адвоката, Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил жалобу адвокатов Клюшина ‎и обязал Федеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении неустановленных ‎сотрудников Федерального управления юстиции и швейцарской федеральной полиции по факту ‎получения ими незаконного доступа к компьютеру и телефону, изъятым у российского гражданина ‎в ходе его ареста в Швейцарии 21 марта 2021 года, совершенного по требованию американской ‎стороны. ‎Адвокаты Клюшина просили суд отменить решение прокуратуры об отказе в возбуждении ‎уголовного дела по факту незаконного копирования зашифрованных данных с принадлежащих ему ‎телефона и компьютера. Ранее юристам удалось добиться изъятия этих устройств из списка ‎доказательств и вернуть их в Россию, а также обязать Федеральное управление юстиции удалить ‎незаконно полученные его сотрудниками данные.‎Он отметил, что Федеральное управление юстиции не только проигнорировало письменные ‎требования адвокатов Клюшина опечатать принадлежащие ему носители информации, но и в ‎дальнейшем произвело копирование зашифрованной информации с них без получения ‎разрешения суда. Несанкционированный доступ к личной информации Клюшина был произведен, ‎несмотря на все возражения и требования адвокатов и подзащитного, апеллирующих к ‎соблюдению установленных правил обращения с такими видами носителей.‎После требования разъяснить действия представителей правопорядка, Федеральное управление ‎юстиции заявило, что запрос на опечатывание принадлежащих Клюшину носителей информации ‎от 29 марта 2021 года был "запоздалым". ‎Федеральный уголовный суд и генеральная прокуратура Швейцарии не смогли оперативно ответить на запрос РИА Новости и подтвердить данную информацию.
https://ria.ru/20211223/kontakt-1765023127.html
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в мире, сша, швейцария, россия, владислав клюшин
15:51 19.01.2022
 
В Швейцарии возбудили дело о незаконном копировании данных Клюшина ‎

‎Генпрокуратура Швейцарии завела дело о незаконном копировании данных россиянина Клюшина

© Fotolia / Leonid AndronovВид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Fotolia / Leonid Andronov
Вид на Женеву, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по ‎факту незаконного копирования информации с носителей, принадлежащих гражданину РоссииВладиславу Клюшину, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Оливер Чирич из женевской юридической компании TA Advisory.‎
Гражданин России Владислав Клюшин, арестованный ранее в Швейцарии, в декабре 2021 года по ‎решению властей был экстрадирован в США, где его обвиняют в совершении экономических ‎преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на ‎фондовых рынках.‎
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 00:33
Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
По словам адвоката, Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил жалобу адвокатов Клюшина ‎и обязал Федеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении неустановленных ‎сотрудников Федерального управления юстиции и швейцарской федеральной полиции по факту ‎получения ими незаконного доступа к компьютеру и телефону, изъятым у российского гражданина ‎в ходе его ареста в Швейцарии 21 марта 2021 года, совершенного по требованию американской ‎стороны. ‎
Адвокаты Клюшина просили суд отменить решение прокуратуры об отказе в возбуждении ‎уголовного дела по факту незаконного копирования зашифрованных данных с принадлежащих ему ‎телефона и компьютера. Ранее юристам удалось добиться изъятия этих устройств из списка ‎доказательств и вернуть их в Россию, а также обязать Федеральное управление юстиции удалить ‎незаконно полученные его сотрудниками данные.‎
‎"Процедура опечатывания и хранения изъятых у него личных вещей изначально производилась с ‎существенными нарушениями швейцарского законодательства… Теперь же прокуратуре ‎Швейцарии необходимо будет дать ответ: кто и по чьему запросу произвел незаконное ‎копирование данных с носителей, принадлежащих Владиславу Клюшину", - сообщил Чирич. ‎
Он отметил, что Федеральное управление юстиции не только проигнорировало письменные ‎требования адвокатов Клюшина опечатать принадлежащие ему носители информации, но и в ‎дальнейшем произвело копирование зашифрованной информации с них без получения ‎разрешения суда. Несанкционированный доступ к личной информации Клюшина был произведен, ‎несмотря на все возражения и требования адвокатов и подзащитного, апеллирующих к ‎соблюдению установленных правил обращения с такими видами носителей.‎
После требования разъяснить действия представителей правопорядка, Федеральное управление ‎юстиции заявило, что запрос на опечатывание принадлежащих Клюшину носителей информации ‎от 29 марта 2021 года был "запоздалым". ‎
Федеральный уголовный суд и генеральная прокуратура Швейцарии не смогли оперативно ответить на запрос РИА Новости и подтвердить данную информацию.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 21:52
Россиянин Клюшин не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США
 
В миреСШАШвейцарияРоссияВладислав Клюшин
 
 
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