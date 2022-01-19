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Главе СК доложат о расследовании дела об оказании услуг "Медициной 24/7"
Главе СК доложат о расследовании дела об оказании услуг "Медициной 24/7" - РИА Новости, 19.01.2022
Главе СК доложат о расследовании дела об оказании услуг "Медициной 24/7"
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг ООО "Медицина... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T22:29
2022-01-19T22:29
происшествия
москва
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
олег серебрянский
клиника "медицина 24/7"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг ООО "Медицина 24/7", не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.Ранее дело для всестороннего расследования было передано в центральный аппарат СК по решению Бастрыкина после личного приема граждан, чьи родственники проходили лечение в частной клинике и скончались. Генеральному директору клиники Олегу Серебрянскому, заведующему отделением Руслану Павлову и врачу анестезиологу-реаниматологу Павлу Наумову были предъявлены обвинения в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору".Отмечается, что в эфире федерального канала вновь прозвучала информация о ненадлежащем оказании услуг, гибели пациентов и о мошенничестве с их недвижимостью. В связи с этим Бастрыкин поручил изучить эти данные и затребовал очередной доклад о ходе и результатах предварительного расследования по делу.Претензии к клинике у Росздравнадзора возникли еще в 2019 году, ей было выдано предписание об устранении нарушений. В 2021 году ведомство провело контрольную закупку и выявило, что "Медицина 24/7" продолжает госпитализировать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, несмотря на отсутствие соответствующих лицензии, отделения и оборудования. Суд в июне удовлетворил заявление Росздравнадзора о приостановлении деятельности медучреждения на 90 суток.До истечения этого срока клиника обратилась с заявлением о досрочном прекращении исполнения наказания, и суд его удовлетворил. Он согласился с ответчиком, заявившим об устранении нарушений. В частности, клиника переработала интерфейс своего сайта и вынесла на видное место предупреждение о том, что она не осуществляет госпитализацию больных с острыми сосудистыми нарушениями (инсульт, инфаркт, транзиторная ишемическая атака и другие).Басманный суд Москвы в сентябре санкционировал заочный арест главврача Олега Серебрянского. Его, а также завотделением Руслана Павлова и анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациенту с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Женщина впоследствии умерла.
https://ria.ru/20220107/otvetstvennost-1766815841.html
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происшествия, москва, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, олег серебрянский, клиника "медицина 24/7"
22:29 19.01.2022
 
Главе СК доложат о расследовании дела об оказании услуг "Медициной 24/7"

Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании дела об оказании услуг "Медициной 24/7"

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг ООО "Медицина 24/7", не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.
Ранее дело для всестороннего расследования было передано в центральный аппарат СК по решению Бастрыкина после личного приема граждан, чьи родственники проходили лечение в частной клинике и скончались. Генеральному директору клиники Олегу Серебрянскому, заведующему отделением Руслану Павлову и врачу анестезиологу-реаниматологу Павлу Наумову были предъявлены обвинения в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
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Отмечается, что в эфире федерального канала вновь прозвучала информация о ненадлежащем оказании услуг, гибели пациентов и о мошенничестве с их недвижимостью. В связи с этим Бастрыкин поручил изучить эти данные и затребовал очередной доклад о ходе и результатах предварительного расследования по делу.
"Председатель СК России ... вновь поручил ... доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг ООО "Медицина 24/7", не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Претензии к клинике у Росздравнадзора возникли еще в 2019 году, ей было выдано предписание об устранении нарушений. В 2021 году ведомство провело контрольную закупку и выявило, что "Медицина 24/7" продолжает госпитализировать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, несмотря на отсутствие соответствующих лицензии, отделения и оборудования. Суд в июне удовлетворил заявление Росздравнадзора о приостановлении деятельности медучреждения на 90 суток.
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До истечения этого срока клиника обратилась с заявлением о досрочном прекращении исполнения наказания, и суд его удовлетворил. Он согласился с ответчиком, заявившим об устранении нарушений. В частности, клиника переработала интерфейс своего сайта и вынесла на видное место предупреждение о том, что она не осуществляет госпитализацию больных с острыми сосудистыми нарушениями (инсульт, инфаркт, транзиторная ишемическая атака и другие).
Басманный суд Москвы в сентябре санкционировал заочный арест главврача Олега Серебрянского. Его, а также завотделением Руслана Павлова и анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациенту с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Женщина впоследствии умерла.
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ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоОлег СеребрянскийКлиника "Медицина 24/7"
 
 
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