https://ria.ru/20220119/kino-1768416577.html
Вышел трейлер российского фильма из конкурса Роттердамского кинофестиваля
Вышел трейлер российского фильма из конкурса Роттердамского кинофестиваля - РИА Новости, 19.01.2022
Вышел трейлер российского фильма из конкурса Роттердамского кинофестиваля
В Сети появился трейлер фильма "Призрачно-белый". Он опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Арк Пикчерс". РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T01:47
2022-01-19T01:47
2022-01-19T01:47
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Призрачно-белый". Он опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Арк Пикчерс". Лента вошла в основную конкурсную программу Tiger Competition кинофестиваля в Роттердаме. Режиссер картины — Мария Игнатенко, ученица Дмитрия Мамулии. Ее предыдущая работа "Город уснул" была представлена на "Кинотавре" и в программе Forum 70 Берлинского кинофестиваля. В новом проекте постановщицы рассказывается о жизни во время нацистской оккупации. Главный герой ленты Марюс устраивается во вспомогательные войска Вермахта. Его начинают мучать видения, и он не может спать спокойно.Сцены из фильма в ролике показаны под трек "Нелюбовь" группы Shortparis. В картине снимались: Гоша Бергал, Клавдия Коршунова, Андрей Кривенок, Надежда Зеленова. Международный кинофестиваль в Роттердаме (The International Film Festival Rotterdam, сокращенно IFFR) — ежегодный смотр, он один из флагманов независимого авторского кино. В 2022 году форум пройдет с 26 января по 6 февраля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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роттердамский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы
Вышел трейлер российского фильма из конкурса Роттердамского кинофестиваля
Вышел трейлер российского фильма, вошедшего в конкурс Роттердамского кинофестиваля
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
В Сети появился трейлер фильма "Призрачно-белый". Он опубликован
на YouTube-канале кинокомпании "Арк Пикчерс".
Лента вошла в основную конкурсную программу Tiger Competition кинофестиваля в Роттердаме. Режиссер картины — Мария Игнатенко, ученица Дмитрия Мамулии. Ее предыдущая работа "Город уснул" была представлена на "Кинотавре" и в программе Forum 70 Берлинского кинофестиваля.
В новом проекте постановщицы рассказывается о жизни во время нацистской оккупации. Главный герой ленты Марюс устраивается во вспомогательные войска Вермахта. Его начинают мучать видения, и он не может спать спокойно.
Сцены из фильма в ролике показаны под трек "Нелюбовь" группы Shortparis.
В картине снимались: Гоша Бергал, Клавдия Коршунова, Андрей Кривенок, Надежда Зеленова.
Международный кинофестиваль в Роттердаме (The International Film Festival Rotterdam, сокращенно IFFR) — ежегодный смотр, он один из флагманов независимого авторского кино. В 2022 году форум пройдет с 26 января по 6 февраля.