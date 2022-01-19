https://ria.ru/20220119/kino-1768416577.html

Вышел трейлер российского фильма из конкурса Роттердамского кинофестиваля

Вышел трейлер российского фильма из конкурса Роттердамского кинофестиваля - РИА Новости, 19.01.2022

Вышел трейлер российского фильма из конкурса Роттердамского кинофестиваля

В Сети появился трейлер фильма "Призрачно-белый". Он опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Арк Пикчерс". РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T01:47

2022-01-19T01:47

2022-01-19T01:47

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Призрачно-белый". Он опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Арк Пикчерс". Лента вошла в основную конкурсную программу Tiger Competition кинофестиваля в Роттердаме. Режиссер картины — Мария Игнатенко, ученица Дмитрия Мамулии. Ее предыдущая работа "Город уснул" была представлена на "Кинотавре" и в программе Forum 70 Берлинского кинофестиваля. В новом проекте постановщицы рассказывается о жизни во время нацистской оккупации. Главный герой ленты Марюс устраивается во вспомогательные войска Вермахта. Его начинают мучать видения, и он не может спать спокойно.Сцены из фильма в ролике показаны под трек "Нелюбовь" группы Shortparis. В картине снимались: Гоша Бергал, Клавдия Коршунова, Андрей Кривенок, Надежда Зеленова. Международный кинофестиваль в Роттердаме (The International Film Festival Rotterdam, сокращенно IFFR) — ежегодный смотр, он один из флагманов независимого авторского кино. В 2022 году форум пройдет с 26 января по 6 февраля.

https://ria.ru/20220108/kino-1766949932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роттердамский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы