14:38 19.01.2022 (обновлено: 14:47 19.01.2022)
В Киеве сторонники Порошенко попытались пронести покрышки на митинг
Несколько человек попытались пронести покрышки на митинг сторонников Порошенко в Киеве
© REUTERS / Valentyn OgirenkoСторонники Петра Порошенко и сотрудники правоохранительных органов у здания суда в Киеве
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Несколько человек пытались пронести автомобильные покрышки на митинг сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко возле здания Печерского районного суда Киева, где будет объявлено решение о мере пресечения политику по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Тогда судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения. Оглашение решения по ходатайству назначено 15.00 мск среды.
Несколько человек шли по улице Владимирская к зданию суда с автомобильными покрышками. Полицейские подбежали к ним и забрали покрышки. Они увели с собой одного из этих людей. Обстановка на митинге спокойная.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.